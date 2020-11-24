На Волині зупинили вантажівку з незаконно зрізаними ялинками

24 листопада працівники групи реагування патрульної поліції Маневицького ВП ГУНП у Волинській області спільно з працівниками лісової охорони Маневицького ДЛГ зупинили вантажний автомобіль марки ГАЗ.Про це повідомляє місцевий відділ поліції.За кермом перебував 22-річний жителя села Оконськ Маневицького району. Транспортний засіб здійснював перевезення лісопродукції без відповідних документів.Під час перевірки вказаного факту встановили, що 24.11.2020 року в період часу з 14.00 год. по 19.00 год. 24-річний житель села Нова Руда Маневицького району, перебуваючи у видділі №13 кварталі №39 Куклинського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ», здійснив самовільну рубку чотирьох дерев породи ялина.З місця події працівники поліції вилучили чотири зрізи пнів, лісопродукцію породи ялина у вигляді колод довжиною по 1,25 м кожна, одну бензопилу марки «Штіль» та вантажний автомобіль марки ГАЗ.Працівники слідчого відділення вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).