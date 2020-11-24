вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зупинили вантажівку з незаконно зрізаними ялинками

На Волині зупинили вантажівку з незаконно зрізаними ялинками
24 листопада працівники групи реагування патрульної поліції Маневицького ВП ГУНП у Волинській області спільно з працівниками лісової охорони Маневицького ДЛГ зупинили вантажний автомобіль марки ГАЗ.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції.

За кермом перебував 22-річний жителя села Оконськ Маневицького району. Транспортний засіб здійснював перевезення лісопродукції без відповідних документів.

Під час перевірки вказаного факту встановили, що 24.11.2020 року в період часу з 14.00 год. по 19.00 год. 24-річний житель села Нова Руда Маневицького району, перебуваючи у видділі №13 кварталі №39 Куклинського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ», здійснив самовільну рубку чотирьох дерев породи ялина.

З місця події працівники поліції вилучили чотири зрізи пнів, лісопродукцію породи ялина у вигляді колод довжиною по 1,25 м кожна, одну бензопилу марки «Штіль» та вантажний автомобіль марки ГАЗ.

Працівники слідчого відділення вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневицький район, вантажівка, ялинки, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера
Сьогодні, 11:29
Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради
Сьогодні, 11:26
На Волині зупинили вантажівку з незаконно зрізаними ялинками
Сьогодні, 11:16
Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила і поверне у скарбницю понад мільйон гривень
Сьогодні, 10:55
Волинські рятувальники здійснили мрію 10-річної дівчинки. ФОТО
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
У селі на Волині – вбивство У селі на Волині – вбивство
29 жовтень, 10:09
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
10 вересень, 20:16
У районі на Волині виявили плантацію маку У районі на Волині виявили плантацію маку
19 серпень, 12:35
На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО
14 червень, 07:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волиньраді створили 6 фракцій і обрали їхніх голів
Сьогодні, 12:09
 0
У селищі на Волині через несправний кормозапарник сталась пожежа
Сьогодні, 12:06
 0
Чи пустять маршрутки на вулиці Шопена, Ветеренів та Мазепи у Луцьку
Сьогодні, 11:59
 0
Двох волинян «кинули» на гроші під час оренди квартири
Сьогодні, 11:34
 0
У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8