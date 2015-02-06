Українців попереджають про шахраїв, які обіцяють «онлайн-компенсації» від держави

«Онлайн-компенсація від держави» – ще один гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців.Про це інформує пресслужба НБУ.У Нацбанку інформують, що злочинці користуються непростим становищем, у яке потрапили громадяни в зв’язку з пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на оплату комунальних послуг імедичні послуги або виплату в зв’язку із зараженням коронавірусом.Цей перелік – не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо.Зазначається, що потенційна жертва отримує смс-повідомлення, що спрямовує її на шахрайський сервіс Далі на екрані з’являється інформація, що користувачу призначили “кругленьку” суму компенсації, наприклад 50 000 гривень. І щоб отримати гроші, необхідно оплатити незначну комісію – 100-200 гривень.Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить всі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка.Тож у Нацбанку попереджають, що, отримавши подібне повідомлення, краще перевірити інформацію через надійні джерела. Щодо питань компенсації від держави – звертайтеся до профільної державної установи за вашим місцем проживання.Якщо ви потрапили до рук шахрая, то телефонуйте в Кіберполіцію – 0 800 505 170 або зверніться онлайн за посиланням https://cyberpolice.gov.ua/