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На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ

На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
У Волинській області знайшли 22-річну Надію Онис із дітьми: Максимом Онисом (3 роки) і Софією Богачовою (6 місяців), які зникли 23 листопада.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, нібито вони туди поїхали до родичів.

"Жінку знайшли з дітьми, з ними все гаразд, зараз із ними спілкуються правоохоронці", – зазначив співрозмовник.

На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ



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Теги: розшук, жінка, Волинь, Київщина
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