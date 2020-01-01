На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ





Як повідомляє джерело



"Жінку знайшли з дітьми, з ними все гаразд, зараз із ними спілкуються правоохоронці", – зазначив співрозмовник.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області знайшли 22-річну Надію Онис із дітьми: Максимом Онисом (3 роки) і Софією Богачовою (6 місяців), які зникли 23 листопада.Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, нібито вони туди поїхали до родичів."Жінку знайшли з дітьми, з ними все гаразд, зараз із ними спілкуються правоохоронці", – зазначив співрозмовник.

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