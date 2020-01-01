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У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО

У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО
На території закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в селі Галинівка Володимир-Волинського району створили дендропарк.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".

До створення дендропарку долучилися працівники ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», вчителі і учні Галинівського шкільного лісництва та поліцейкий офіцер Оваднівської ОТГ.

При цьому висадили близько 80 видів деревних та чагарникових порід на площі 0,35 га. Посадковий матеріал використали з власного постійного лісового розсадника, що у Павлівському лісництві, а решту - закупили у НЛТУ України.

Окрім основних лісоутворюючих порід - сосни, дуба, берези, вільхи; свою нову домівку знайшли: багряник японський, бархат амурський, магнолія, тюльпанове дерево, золотий дощ та інші.

Тут юні лісівники зможуть поглибити свої знання про дерева України та навчитися наочно визначати відмінності між деревними видами. У новому дендропарку школярі розмістили годівнички й шпаківні, які виготовили власноруч.

У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО
У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО
У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО
У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський район, дендропарк
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