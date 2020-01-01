У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО

На території закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в селі Галинівка Володимир-Волинського району створили дендропарк.Про це повідомляє пресслужба ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".До створення дендропарку долучилися працівники ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», вчителі і учні Галинівського шкільного лісництва та поліцейкий офіцер Оваднівської ОТГ.При цьому висадили близько 80 видів деревних та чагарникових порід на площі 0,35 га. Посадковий матеріал використали з власного постійного лісового розсадника, що у Павлівському лісництві, а решту - закупили у НЛТУ України.Окрім основних лісоутворюючих порід - сосни, дуба, берези, вільхи; свою нову домівку знайшли: багряник японський, бархат амурський, магнолія, тюльпанове дерево, золотий дощ та інші.Тут юні лісівники зможуть поглибити свої знання про дерева України та навчитися наочно визначати відмінності між деревними видами. У новому дендропарку школярі розмістили годівнички й шпаківні, які виготовили власноруч.