У селі на Волині школярі створили дендропарк. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На території закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в селі Галинівка Володимир-Волинського району створили дендропарк.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".
До створення дендропарку долучилися працівники ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», вчителі і учні Галинівського шкільного лісництва та поліцейкий офіцер Оваднівської ОТГ.
При цьому висадили близько 80 видів деревних та чагарникових порід на площі 0,35 га. Посадковий матеріал використали з власного постійного лісового розсадника, що у Павлівському лісництві, а решту - закупили у НЛТУ України.
Окрім основних лісоутворюючих порід - сосни, дуба, берези, вільхи; свою нову домівку знайшли: багряник японський, бархат амурський, магнолія, тюльпанове дерево, золотий дощ та інші.
Тут юні лісівники зможуть поглибити свої знання про дерева України та навчитися наочно визначати відмінності між деревними видами. У новому дендропарку школярі розмістили годівнички й шпаківні, які виготовили власноруч.
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Про це повідомляє пресслужба ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".
До створення дендропарку долучилися працівники ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», вчителі і учні Галинівського шкільного лісництва та поліцейкий офіцер Оваднівської ОТГ.
При цьому висадили близько 80 видів деревних та чагарникових порід на площі 0,35 га. Посадковий матеріал використали з власного постійного лісового розсадника, що у Павлівському лісництві, а решту - закупили у НЛТУ України.
Окрім основних лісоутворюючих порід - сосни, дуба, берези, вільхи; свою нову домівку знайшли: багряник японський, бархат амурський, магнолія, тюльпанове дерево, золотий дощ та інші.
Тут юні лісівники зможуть поглибити свої знання про дерева України та навчитися наочно визначати відмінності між деревними видами. У новому дендропарку школярі розмістили годівнички й шпаківні, які виготовили власноруч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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