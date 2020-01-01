Рибпатруль передав понад 100 кг риби до Луцького зоопарку

Сьогодні, 27 листопада, державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 111 кг свіжомороженої риби до Луцького зоопарку.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.На корм тваринам віддали 54,5 кг риби, конфіскованої у порушників природоохоронного законодавства, та 56,5 кг - вилученої згідно з актами безгосподарського майна на водних об’єктах області за 2 півріччя 2020 року.«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Так, 13 червня цього року у зоопарк передали 60 кг риби.За вилов риби забороненими знаряддями лову на порушника чекає адміністративна відповідальність за ч. 4 ст.85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства), а саме накладення штрафу від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів. Порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з можливою конфіскацією.