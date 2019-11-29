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Сьогодні, 28 листопада, у Старому місті перекриють рух транспорту

Сьогодні, 28 листопада, у Старому місті перекриють рух транспорту
У Луцьку у зв'язку зі скорботними заходами до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні зупинять рух транспорту на низці вулиць у Старому місті 28 листопада.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.

На вулиці Братковського обмежать рух транспорту з 8:00 до 16:30. Площу перед замоком Любарта звільнять від авто.

Повністю перекриють вулиці Данила Галицького, Братковського, Кафедральну з 15:30 до 16:30 під час проведення скорботних заходів.

Так, о 15.40 запланували покладання квітів до пам’ятного знака Християнському милосердю волинян на території Хресто-Воздвиженської церкви.

О 15.55 – покладання квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій на площі перед Луцьким замком.

О 16.00 відбудеться панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років, загальнонаціональна хвилина мовчання, громадська акція «Запали свічку!».

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Теги: перекриття руху, Луцьк, День пам'яті жертв голодоморів
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