Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято





Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 листопада, повідомляють на



"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться у документі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з'явилося нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке будуть відзначати щороку 28 листопада.Відповідний указ підписав президент України28 листопада, повідомляють на сайті ОПУ "Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться у документі.

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