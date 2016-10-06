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Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято

Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято
В Україні з'явилося нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке будуть відзначати щороку 28 листопада.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 листопада, повідомляють на сайті ОПУ.

"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться у документі.

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Теги: нове професійне свято, указ, Україна
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