За тепло лучани боргують 90 мільйонів гривень

З початком опалювального сезону в платіжках лучан з’явились нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень.Через незначні суми нарахувань велике занепокоєння викликає низький рівень розрахунків населення, який станом на сьогодні складає лише 75%. Про це інформує ДКП "Луцьктепло"."Шановні споживачі, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання та не накопичувати борги. Лише своєчасна оплата послуг гарантує тепло та затишок у ваших оселях в зимові місяці", - наголошують у підприємстві.Загальна заборгованість населення за послуги ДКП "Луцьктепло" становить 90 мільйонів гривень.