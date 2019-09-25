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За тепло лучани боргують 90 мільйонів гривень

За тепло лучани боргують 90 мільйонів гривень
З початком опалювального сезону в платіжках лучан з’явились нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень.

Через незначні суми нарахувань велике занепокоєння викликає низький рівень розрахунків населення, який станом на сьогодні складає лише 75%. Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

"Шановні споживачі, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання та не накопичувати борги. Лише своєчасна оплата послуг гарантує тепло та затишок у ваших оселях в зимові місяці", - наголошують у підприємстві.

Загальна заборгованість населення за послуги ДКП "Луцьктепло" становить 90 мільйонів гривень.

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Теги: Луцьктепло, борг
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