За тепло лучани боргують 90 мільйонів гривень
Сьогодні, 08:30
З початком опалювального сезону в платіжках лучан з’явились нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень.
Через незначні суми нарахувань велике занепокоєння викликає низький рівень розрахунків населення, який станом на сьогодні складає лише 75%. Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"Шановні споживачі, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання та не накопичувати борги. Лише своєчасна оплата послуг гарантує тепло та затишок у ваших оселях в зимові місяці", - наголошують у підприємстві.
Загальна заборгованість населення за послуги ДКП "Луцьктепло" становить 90 мільйонів гривень.
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Через незначні суми нарахувань велике занепокоєння викликає низький рівень розрахунків населення, який станом на сьогодні складає лише 75%. Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"Шановні споживачі, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання та не накопичувати борги. Лише своєчасна оплата послуг гарантує тепло та затишок у ваших оселях в зимові місяці", - наголошують у підприємстві.
Загальна заборгованість населення за послуги ДКП "Луцьктепло" становить 90 мільйонів гривень.
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