Поліцейські спіймали 19-річного волинянина, який торгував наркотиками

19-річного жителя Любомля, який намагався збути амфетамін, поліцейські виявили 29 листопада на одній з вулиць міста.Окрім амфетаміну, в кишені штанів чоловіка правоохоронці виявили згорток із канабісом. Наркотичні речовини на загальну суму понад 1500 гривень вилучили. Наркоторговця затримали в порядку статті 208 КПК України, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час розслідування кримінального провадження поліцейські провели обшуки у ще п’ятьох громадян. В одного з них, 25-річного місцевого жителя, виявили 4 полімерні пакети з канабісом, зерна коноплі, таблетки рожевого кольору невідомого походження, 3 пристрої для куріння, пристрій для подрібнення наркотичних речовин та посібник з вирощування конопель.За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.