В Струмівці особливим людям – спеціальні умови*





На жаль, Луцьк ще не можна назвати повністю безбар’єрним містом, проте поступово ситуація покращується. Для прикладу, територія луцького зоопарку є повністю безбар’єрною. Тут облаштували спеціальні підвищення до вольєрів і усі категорії відвідувачів можуть усе побачити. Є спеціально облаштовані вбиральні. Біля зоопарку розташований центральний парк, тож, якщо знати місця, можна заїхати сюди на візку та прогулятися.



Центральна пішохідна вулиця — зручна для маломобільних людей. У місті є безбар’єрні заклади харчування, місця для відпочинку та розваг. Видно, що місцева влада вкладає бюджетні кошти в розвиток міста, реконструкцію вулиць, облаштування понижень тощо. Проте часом дуже засмучує якість виконаних робіт.



Щодо житлових комплексів, то дехто із забудовників розуміє важливість створення доступного життєвого середовища для кожного зі своїх мешканців і рухається у напрямку інклюзії.



Комплекс, в якому вже придбали декілька квартир люди на візках, — це



Ліфти у комплексі мають прохідну кабіну, тобто при вході у під’їзд не треба підніматися сходами. Кабіна відчиняється на рівні тротуару і має наскрізні двері. Для людей з особливими потребами, мамами з візочками та літніх людей такий пристрій значно полегшує життя.



Буде зручно потрапити до квартири, а при нагоді піднятися у гості до сусідів. На терасі можна облаштувати зону реабілітації з тренажерами або зручний куточок для відпочинку.



Ширина під’їздів — 2500 мм на вході та 1600 мм на поверсі — також дозволяє вільно пересуватися будинком на візку.



Планування передбачає великі санвузли від 4 кв.м. Це гарантує достатню кількість місця при потребі облаштування особливих умов.



У житловому комплексі є зручний двір зі стежками для прогулянок, а також окремі паркувальні місця для людей з інвалідністю.



Громадяни з особливими потребами потребують належної уваги, а їхня інтеграція у економічниий та культурний простір — справа державного рівня. Ставлення до людей з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства. Приємно, що є забудовники, які це розуміють та рухаються у напрямку доступності для абсолютно всіх своїх мешканців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час закордонних мандрівок українців часто приємно вражає розвиток інфраструктури для людей з особливими потребами. Деякі країни змогли створити абсолютно безбар’єрне середовище, що гарантує свободу руху. Громадський транспорт, будь-який магазин, житловий будинок, торговельні та розважальні центри — всі ці об’єкти мають спеціальні доступи, пандуси, ліфти.На жаль, Луцьк ще не можна назвати повністю безбар’єрним містом, проте поступово ситуація покращується. Для прикладу, територія луцького зоопарку є повністю безбар’єрною. Тут облаштували спеціальні підвищення до вольєрів і усі категорії відвідувачів можуть усе побачити. Є спеціально облаштовані вбиральні. Біля зоопарку розташований центральний парк, тож, якщо знати місця, можна заїхати сюди на візку та прогулятися.Центральна пішохідна вулиця — зручна для маломобільних людей. У місті є безбар’єрні заклади харчування, місця для відпочинку та розваг. Видно, що місцева влада вкладає бюджетні кошти в розвиток міста, реконструкцію вулиць, облаштування понижень тощо. Проте часом дуже засмучує якість виконаних робіт.Щодо житлових комплексів, то дехто із забудовників розуміє важливість створення доступного життєвого середовища для кожного зі своїх мешканців і рухається у напрямку інклюзії.Комплекс, в якому вже придбали декілька квартир люди на візках, — це «Сімейна Фортеця» у Струмівці. Забудовник пропонує 5-поверхові будинки з ліфтами, також є особливі квартири на перших поверхах з окремим входом та просторими терасами від 35 до 65 метрів.Ліфти у комплексі мають прохідну кабіну, тобто при вході у під’їзд не треба підніматися сходами. Кабіна відчиняється на рівні тротуару і має наскрізні двері. Для людей з особливими потребами, мамами з візочками та літніх людей такий пристрій значно полегшує життя.Буде зручно потрапити до квартири, а при нагоді піднятися у гості до сусідів. На терасі можна облаштувати зону реабілітації з тренажерами або зручний куточок для відпочинку.Ширина під’їздів — 2500 мм на вході та 1600 мм на поверсі — також дозволяє вільно пересуватися будинком на візку.Планування передбачає великі санвузли від 4 кв.м. Це гарантує достатню кількість місця при потребі облаштування особливих умов.У житловому комплексі є зручний двір зі стежками для прогулянок, а також окремі паркувальні місця для людей з інвалідністю.Громадяни з особливими потребами потребують належної уваги, а їхня інтеграція у економічниий та культурний простір — справа державного рівня. Ставлення до людей з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства. Приємно, що є забудовники, які це розуміють та рухаються у напрямку доступності для абсолютно всіх своїх мешканців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію