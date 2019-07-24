В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 16:22
Поблизу села Лалово Мукачівського району на автодорозі Н-09 «Мукачево-Львів» сталося смертельне зіткнення легкового та вантажного автомобілів.
Автотроща сталася согодні, 30 листопада, о 13:14, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.
Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.
Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС України деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.
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Автотроща сталася согодні, 30 листопада, о 13:14, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.
Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.
Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС України деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.
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