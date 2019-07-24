В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина





Автотроща сталася согодні, 30 листопада, о 13:14, повідомляє

Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.



Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.



Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС України деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Лалово Мукачівського району на автодорозі Н-09 «Мукачево-Львів» сталося смертельне зіткнення легкового та вантажного автомобілів.Автотроща сталася согодні, 30 листопада, о 13:14, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС України деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.

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