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В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина

В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина
Поблизу села Лалово Мукачівського району на автодорозі Н-09 «Мукачево-Львів» сталося смертельне зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Автотроща сталася согодні, 30 листопада, о 13:14, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.

Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС України деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.

В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина

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Теги: смертельна аварія, Закарпаття, вантажівка
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