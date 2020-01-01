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Лікар Комаровський розповів, як обдурюють на ліках від COVID-19

Лікар Комаровський розповів, як обдурюють на ліках від COVID-19
У світі поки що не існує ліків з доведеною дією проти коронавірусу (COVID -19).

Про це в своєму блозі розповів дитячий лікар-педіатр Євген Комаровський. Медик попередив, щоб українці даремно не витрачали гроші на непотрібні препарати, - пише Обозреватель.

"Перестаньте шукати ліки противірусні та витрачати на них гроші. Це величезне обдурювання від продавців ліків. Ніяких ліків, з доведеним дією проти коронавірусу не існує", – сказав він.

Комаровський також закликав дотримуватися карантинних заходів і за можливості уникати масового скупчення людей.

"Імовірність підчепити вірус визначається тільки вами. Чим більше людей, тим вище ймовірність. Чим інтенсивніший повітрообмін, тим менше шансів захворіти. Якщо є приміщення малої площі, то не засовуйте туди ніс", – додав лікар.


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Теги: лікар, Комаровський розповів, COVID-19
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