Лікар Комаровський розповів, як обдурюють на ліках від COVID-19





Про це в своєму блозі розповів дитячий лікар-педіатр Євген Комаровський. Медик попередив, щоб українці даремно не витрачали гроші на непотрібні препарати, - пише

"Перестаньте шукати ліки противірусні та витрачати на них гроші. Це величезне обдурювання від продавців ліків. Ніяких ліків, з доведеним дією проти коронавірусу не існує", – сказав він.



Комаровський також закликав дотримуватися карантинних заходів і за можливості уникати масового скупчення людей.



"Імовірність підчепити вірус визначається тільки вами. Чим більше людей, тим вище ймовірність. Чим інтенсивніший повітрообмін, тим менше шансів захворіти. Якщо є приміщення малої площі, то не засовуйте туди ніс", – додав лікар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У світі поки що не існує ліків з доведеною дією проти коронавірусу (COVID -19).Про це в своєму блозі розповів дитячий лікар-педіатр. Медик попередив, щоб українці даремно не витрачали гроші на непотрібні препарати, - пише Обозреватель.

"Перестаньте шукати ліки противірусні та витрачати на них гроші. Це величезне обдурювання від продавців ліків. Ніяких ліків, з доведеним дією проти коронавірусу не існує", – сказав він.Комаровський також закликав дотримуватися карантинних заходів і за можливості уникати масового скупчення людей."Імовірність підчепити вірус визначається тільки вами. Чим більше людей, тим вище ймовірність. Чим інтенсивніший повітрообмін, тим менше шансів захворіти. Якщо є приміщення малої площі, то не засовуйте туди ніс", – додав лікар.

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