Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
Волинська обласна бібліотека для юнацтва стала переможницею у конкурсі інфраструктурних грантів, що підтримує Європейський Союз за програмою House of Europe.
З 1101 заявок бібліотека – одна з 35 організацій-переможців з проєктом «Гейміфікація: вчимось граючи» на загальну суму 254 796 грн, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
Ідея проєкту для культури України є новою, креативною, унікальною та актуальною. Створюється інноваційна бібліотечна послуга, що є актуальним для бібліотечної галузі України. Зокрема, використовуються ігрові підходи для неігрових процесів з метою залучення юнацтва, молоді до читання.
За допомогою браузера через програмне забезпечення ActionTrack (редактор, авторський веб-інструмент) створюється необмежена кількість ігор (надсилаються в додаток, використовуючи гугл-карти), що дозволяє проводити квести на основі книг для школярів та студентів області як офлайн, так і онлайн. Ця практика активно застосовується в країнах Європи.
В рамках реалізації проєкту для працівників бібліотеки було проведено декілька онлайн-тренінгів та навчань від польських партнерів. Зокрема, підвищення кваліфікації бібліотекарів проводила компанія GoodBooks – ексклюзивний партнер у Польщі фінської компанії TAZ, яка створює та розробляє програмне забезпечення ActionTrack. Ліцензія надана бібліотеці на один рік доступу до програми та дозволяє розробляти необмежену кількість ігор.
Нова послуга у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва вже в дії. За місяць часу ця форма роботи пройшла випробування серед учнів та студентів навчальних закладів області. Всього у квестах взяли участь більше 500 осіб з області, які стали нашими користувачами онлайн.
Відтак, 13 листопада вже відбувся перший квест «Вулицями Луцька» через мобільний додаток. Гра створена за книгами В.Пясецького «Вулиці і майдани Луцька», П. Троневича «Оповідання з давньої історії Луцька», а також за буклетом «Луцьк від А до Я» та історико-краєзнавчим виданням «Подорож старим Луцьком».
Гра використовувалась в бібліотеці та поза нею через Google-карти з прив’язкою до місцевості та технологією доповненої реальності, у яку учасники грали зі смартфоном.
У свою чергу викладачі та студенти факультету економіки та управління Волинського національного університету ім. Лесі Українки у додатку ActionTrack створили економічний онлайн квест «Стань власником бізнесу» для слухачів Школи фінансово-економічної грамотності, що проходить в рамках конкурсу креативних ідей «Зробимо Волинь кращою!». У гру зіграли вже більше 300 учасників – старшокласники та студенти зі всієї Волинської області.
Історичний квест за книгами для підготовки до ЗНО з історії України, створений бібліотекарями та ліцеїстами Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, у зв’язку з карантинними обмеженнями відбувся на території ліцею. Також проведено квест для учнів 6 класів школи №25 м.Луцька за книгою В.Рутківського «Джури козака Швайки».
Натомість проведення детективного квесту за книгою Артура Конана Дойля «Пригоди Шерлока Холмса» по місту планується вже 7 грудня. Грати у гру можна у трьох режимах: на основі розташування гравця та карті Google (GPS); із використанням QR-кодів та «пальцем на карті», тобто не виходячи на вулицю. Ігри, підготовлені за допомогою ActionTrack, використовують більшість функцій смартфона.
Гейміфікація та використання нових технологій дозволяє бібліотекарям заохочувати молодь до читання в новому форматі, збільшує інтерес до сучасного візуального мистецтва, культури, історії, навчання та читання серед підлітків (так звані міленіали та покоління Z).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З 1101 заявок бібліотека – одна з 35 організацій-переможців з проєктом «Гейміфікація: вчимось граючи» на загальну суму 254 796 грн, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
Ідея проєкту для культури України є новою, креативною, унікальною та актуальною. Створюється інноваційна бібліотечна послуга, що є актуальним для бібліотечної галузі України. Зокрема, використовуються ігрові підходи для неігрових процесів з метою залучення юнацтва, молоді до читання.
За допомогою браузера через програмне забезпечення ActionTrack (редактор, авторський веб-інструмент) створюється необмежена кількість ігор (надсилаються в додаток, використовуючи гугл-карти), що дозволяє проводити квести на основі книг для школярів та студентів області як офлайн, так і онлайн. Ця практика активно застосовується в країнах Європи.
В рамках реалізації проєкту для працівників бібліотеки було проведено декілька онлайн-тренінгів та навчань від польських партнерів. Зокрема, підвищення кваліфікації бібліотекарів проводила компанія GoodBooks – ексклюзивний партнер у Польщі фінської компанії TAZ, яка створює та розробляє програмне забезпечення ActionTrack. Ліцензія надана бібліотеці на один рік доступу до програми та дозволяє розробляти необмежену кількість ігор.
Нова послуга у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва вже в дії. За місяць часу ця форма роботи пройшла випробування серед учнів та студентів навчальних закладів області. Всього у квестах взяли участь більше 500 осіб з області, які стали нашими користувачами онлайн.
Відтак, 13 листопада вже відбувся перший квест «Вулицями Луцька» через мобільний додаток. Гра створена за книгами В.Пясецького «Вулиці і майдани Луцька», П. Троневича «Оповідання з давньої історії Луцька», а також за буклетом «Луцьк від А до Я» та історико-краєзнавчим виданням «Подорож старим Луцьком».
Гра використовувалась в бібліотеці та поза нею через Google-карти з прив’язкою до місцевості та технологією доповненої реальності, у яку учасники грали зі смартфоном.
У свою чергу викладачі та студенти факультету економіки та управління Волинського національного університету ім. Лесі Українки у додатку ActionTrack створили економічний онлайн квест «Стань власником бізнесу» для слухачів Школи фінансово-економічної грамотності, що проходить в рамках конкурсу креативних ідей «Зробимо Волинь кращою!». У гру зіграли вже більше 300 учасників – старшокласники та студенти зі всієї Волинської області.
Історичний квест за книгами для підготовки до ЗНО з історії України, створений бібліотекарями та ліцеїстами Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, у зв’язку з карантинними обмеженнями відбувся на території ліцею. Також проведено квест для учнів 6 класів школи №25 м.Луцька за книгою В.Рутківського «Джури козака Швайки».
Натомість проведення детективного квесту за книгою Артура Конана Дойля «Пригоди Шерлока Холмса» по місту планується вже 7 грудня. Грати у гру можна у трьох режимах: на основі розташування гравця та карті Google (GPS); із використанням QR-кодів та «пальцем на карті», тобто не виходячи на вулицю. Ігри, підготовлені за допомогою ActionTrack, використовують більшість функцій смартфона.
Гейміфікація та використання нових технологій дозволяє бібліотекарям заохочувати молодь до читання в новому форматі, збільшує інтерес до сучасного візуального мистецтва, культури, історії, навчання та читання серед підлітків (так звані міленіали та покоління Z).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Військовий севастопольсько-волинської бригади розповів, як з побратимами йшов на російські автомати, співаючи гімн. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Кабмін внесе зміни до ПДР
Сьогодні, 01:13