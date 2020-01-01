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Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови

Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови
Колишній заступник Луцького міського голови та ексочільник Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови Ігоря Чайки.

Про це стало відомо сьогодні, 10 грудня, під час засідання сесії міської ради восьмого скликання.

Під час свого виступу у Ковельській міській раді Тарас Яковлев розповів, чим планує займатися у місті. Розповів, що останніх 20 років працював в органах місцевого самоврядування, тому має достатньо досвіду.

За його словами, він, насамперед, займатиметься економікою і житлово-комунальними питаннями.

«Маю досвід і робив це у Луцьку. Хотів би допомогти збільшити кількість ОСББ, хочу допомагати здійснювати реконструкцію доріг і прибудинкових територій міста Ковеля. Треба зрештою вирішити питання, пов’язані із тим, що закінчується термін експлуатації полігону твердих побутових відходів, а також з військовим кладовищем», - сказав Тарас Яковлев.

Кандидатуру Тарас Яковлева рекомендували сесії підтримати декілька комісій міської ради».

Депутати своїм голосуванням підтримали таке призначення.


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Теги: Тарас Яковлев, Ігор Чайка, Ковель, перший заступник
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Коментарі 3
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Де тільки не було Телесика ))
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О! вже туди добрався! аби не йти працювати...
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В Україні скрізь і кругом відбувається так,як співається в пісні:"А на манєже одні і тє же".
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