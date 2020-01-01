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Волинському поліцейському, який побив ветеранів АТО у Львові, «світить» тюрма

Волинському поліцейському, який побив ветеранів АТО у Львові, «світить» тюрма
Повідомили про підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова.

Нагадаємо, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам, - інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

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Наразі вирішують питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.



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Теги: побиття, поліцейські, атовці, Львів, волинянин
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