Волинському поліцейському, який побив ветеранів АТО у Львові, «світить» тюрма





Нагадаємо, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок,



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Наразі вирішують питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.



Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова.Нагадаємо, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам , - інформує пресслужба прокуратури Львівської області.Наразі вирішують питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

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