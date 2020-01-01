Волинському поліцейському, який побив ветеранів АТО у Львові, «світить» тюрма
Сьогодні, 12:15
Повідомили про підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова.
Нагадаємо, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам, - інформує пресслужба прокуратури Львівської області.
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Наразі вирішують питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.
Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.
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Нагадаємо, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам, - інформує пресслужба прокуратури Львівської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО
Наразі вирішують питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.
Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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