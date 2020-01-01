Експерт прогнозує ріст цін на хліб максимум на 10%
Сьогодні, 21:37
Вартість хліба в Україні до весни зросте максимум до 10%.
Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
“Я думаю, що до весни ми будемо мати плюс 7-8%, максимум до 10% росту цін на хліб”, — сказав Пендзин.
За його словами, на підвищення ціни впливає зокрема, ріст цін на цукор, олію, ріст мінімальної заробітної плати та комунальних послуг.
До слова, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
“Я думаю, що до весни ми будемо мати плюс 7-8%, максимум до 10% росту цін на хліб”, — сказав Пендзин.
За його словами, на підвищення ціни впливає зокрема, ріст цін на цукор, олію, ріст мінімальної заробітної плати та комунальних послуг.
До слова, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Експерт прогнозує ріст цін на хліб максимум на 10%
Сьогодні, 21:37
Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На Говерлі травмувався волинянин. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 5 грудня
Сьогодні, 20:00