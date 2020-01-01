Експерт прогнозує ріст цін на хліб максимум на 10%





Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту



“Я думаю, що до весни ми будемо мати плюс 7-8%, максимум до 10% росту цін на хліб”, — сказав Пендзин.



За його словами, на підвищення ціни впливає зокрема, ріст цін на цукор, олію, ріст мінімальної заробітної плати та комунальних послуг.



До слова, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.

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