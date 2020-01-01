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Експерт прогнозує ріст цін на хліб максимум на 10%

Експерт прогнозує ріст цін на хліб максимум на 10%
Вартість хліба в Україні до весни зросте максимум до 10%.

Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

“Я думаю, що до весни ми будемо мати плюс 7-8%, максимум до 10% росту цін на хліб”, — сказав Пендзин.

За його словами, на підвищення ціни впливає зокрема, ріст цін на цукор, олію, ріст мінімальної заробітної плати та комунальних послуг.

До слова, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.

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Теги: хліб, ціна, збільшення, Україна, прогноз
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