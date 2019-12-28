Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО





Про це повідомляє Володимира Шмаля.



Аварія трапилась близько 19 години вечора. Відповідно до попередньої інформації, водій кросовера влетів у трактор, який рухався в попутному напрямку.



Водій, якому було близько 50 років, загинув на місці. 15-річний пасажир з важкою відкритою травмою голови госпіталізований в обласну дитячу лікарню, ще один 24-річний пасажир з закритою черепно-мозковою травмою доставлений в міську лікарню.



Подробиці – згодом.



Фото опублікував в соцмережі користувач Віталій Баборецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Баківці Луцького району кросовер влетів у трактор. Водій загинув на місці, 15-річний пасажир – з відкритою черепно-мозковою травмою.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на коментар директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофАварія трапилась близько 19 години вечора. Відповідно до попередньої інформації, водій кросовера влетів у трактор, який рухався в попутному напрямку.Водій, якому було близько 50 років, загинув на місці. 15-річний пасажир з важкою відкритою травмою голови госпіталізований в обласну дитячу лікарню, ще один 24-річний пасажир з закритою черепно-мозковою травмою доставлений в міську лікарню.Подробиці – згодом.Фото опублікував в соцмережі користувач Віталій Баборецький.

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