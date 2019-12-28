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Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО

Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО
У селі Баківці Луцького району кросовер влетів у трактор. Водій загинув на місці, 15-річний пасажир – з відкритою черепно-мозковою травмою.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на коментар директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля.

Аварія трапилась близько 19 години вечора. Відповідно до попередньої інформації, водій кросовера влетів у трактор, який рухався в попутному напрямку.
Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО

Водій, якому було близько 50 років, загинув на місці. 15-річний пасажир з важкою відкритою травмою голови госпіталізований в обласну дитячу лікарню, ще один 24-річний пасажир з закритою черепно-мозковою травмою доставлений в міську лікарню.
Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО
Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО

Подробиці – згодом.

Фото опублікував в соцмережі користувач Віталій Баборецький.

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Теги: Волинь, Баківці, аварія, ДТП, смерть
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