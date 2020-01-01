На Волині судили контрактника, який зник із військової частини на 4 місяці





Справу розглядав Володимир-Волинський міський суд, - пише



Уродженець Львова, який є учасником бойових дій, проходив військову службу за контрактом в одній із військових частин, місцем дислокації якої є Володимир-Волинський.



Не отримавши дозволу відповідного начальника, 31-го березня військовослужбовець не з’явився вчасно на службу. Й, не маючи поважних причин, 4,5 місяці, до 18-го серпня, був відсутній у військовій частині.



Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).



Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, зазначив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, й запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав контрактника винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.



Однак, звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на лаві підсудних опинився військовослужбовець, який втік з військової частини. Йому загрожувало 3 роки тюрми.Справу розглядав Володимир-Волинський міський суд, - пише БУГ. Уродженець Львова, який є учасником бойових дій, проходив військову службу за контрактом в одній із військових частин, місцем дислокації якої є Володимир-Волинський.Не отримавши дозволу відповідного начальника, 31-го березня військовослужбовець не з’явився вчасно на службу. Й, не маючи поважних причин, 4,5 місяці, до 18-го серпня, був відсутній у військовій частині.Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, зазначив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, й запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.Розглянувши матеріали справи, суд визнав контрактника винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.Однак, звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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