На Волині судили контрактника, який зник із військової частини на 4 місяці
Сьогодні, 03:17
У Володимирі-Волинському на лаві підсудних опинився військовослужбовець, який втік з військової частини. Йому загрожувало 3 роки тюрми.
Справу розглядав Володимир-Волинський міський суд, - пише БУГ.
Уродженець Львова, який є учасником бойових дій, проходив військову службу за контрактом в одній із військових частин, місцем дислокації якої є Володимир-Волинський.
Не отримавши дозволу відповідного начальника, 31-го березня військовослужбовець не з’явився вчасно на службу. Й, не маючи поважних причин, 4,5 місяці, до 18-го серпня, був відсутній у військовій частині.
Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).
Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, зазначив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, й запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Розглянувши матеріали справи, суд визнав контрактника винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
Однак, звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
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Справу розглядав Володимир-Волинський міський суд, - пише БУГ.
Уродженець Львова, який є учасником бойових дій, проходив військову службу за контрактом в одній із військових частин, місцем дислокації якої є Володимир-Волинський.
Не отримавши дозволу відповідного начальника, 31-го березня військовослужбовець не з’явився вчасно на службу. Й, не маючи поважних причин, 4,5 місяці, до 18-го серпня, був відсутній у військовій частині.
Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).
Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, зазначив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, й запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Розглянувши матеріали справи, суд визнав контрактника винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
Однак, звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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