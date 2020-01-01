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У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО

У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО
До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт.

У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО

Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.

У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції відкрив кримінальні провадження. Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні даних злочинів, а судом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

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Теги: ніж, напад. поліція, конфлікт
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