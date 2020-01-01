У Києві під час дорожнього конфлікту пішохід кинувся з ножем на водія. ФОТО





Про це повідомляє



Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт.





Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.



Фігуранта затримали. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.





Слідчий відділ Солом’янського управління поліції відкрив кримінальні провадження. Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні даних злочинів, а судом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.Про це повідомляє Магнолія-ТВ Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт.Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.Фігуранта затримали. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.Слідчий відділ Солом’янського управління поліції відкрив кримінальні провадження. Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні даних злочинів, а судом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

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