У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина





Ймовірно через аварійний стан, на кухні одноповерхового будинку обвалилася стеля площею 15 кв.м. Про це інформує



"З-під завалів фахівці ДСНС дістали дівчинку, 2008 року народження. Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявили – тож, госпіталізація не знадобилась", – розповіли у пресслужбі ДСНС.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.Ймовірно через аварійний стан, на кухні одноповерхового будинку обвалилася стеля площею 15 кв.м. Про це інформує пресслужба ДСНС "З-під завалів фахівці ДСНС дістали дівчинку, 2008 року народження. Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявили – тож, госпіталізація не знадобилась", – розповіли у пресслужбі ДСНС.

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