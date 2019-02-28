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У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина

У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина
У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.

Ймовірно через аварійний стан, на кухні одноповерхового будинку обвалилася стеля площею 15 кв.м. Про це інформує пресслужба ДСНС.

"З-під завалів фахівці ДСНС дістали дівчинку, 2008 року народження. Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявили – тож, госпіталізація не знадобилась", – розповіли у пресслужбі ДСНС.

У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина
У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина
У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина
У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля: під завалами опинилася дитина



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Теги: ДСНС, стеля, будинок, дитина, порятунок
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