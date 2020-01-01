вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО

У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО
У ніч на 7 грудня рятувальники загасили пожежу на горищі будинку пенсіонера з Дубечного.

7 грудня о 03:26 до Служби порятунку «101» зателефонував мешканець села Дубечне Старовижівського району, який повідомив, що горить дах житлового будинку, інформує пресслужба волинських рятувальників.

На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне.

Вже о 04:05 вогнеборці локалізували пожежу, котра виникла на горищі будівлі, а о 04:48 остаточно її ліквідували.

Вогонь знищив дах та перекриття на площі 110 м2, пошкодив стіни та перегородки на площі 110 м2, речі домашнього вжитку.

Причина пожежі встановлюється.

У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО
У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Піддубче, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Африці раптово помер український військовий
Сьогодні, 13:05
У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:40
У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Оскаржив своє звільнення у суді: Столяр хоче знов очолювати «Волиньприродресурс»
Сьогодні, 12:27
У Луцьку затримали зухвалого злодія
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді
17 листопад, 09:38
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
09 листопад, 09:46
Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв
09 листопад, 09:09
На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки
04 листопад, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:48
 0
Сільський синоптик із Волині прогнозує до 15 градусів морозу у лютому. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
 0
Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel
Сьогодні, 13:23
 0
Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію
Сьогодні, 13:16
 0
У волинську лікарню купили додаткове медичне обладнання для боротьби з Covid-19
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8