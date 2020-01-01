У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО





7 грудня о 03:26 до Служби порятунку «101» зателефонував мешканець села Дубечне Старовижівського району, який повідомив, що горить дах житлового будинку, інформує пресслужба волинських рятувальників.



На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне.



Вже о 04:05 вогнеборці локалізували пожежу, котра виникла на горищі будівлі, а о 04:48 остаточно її ліквідували.



Вогонь знищив дах та перекриття на площі 110 м2, пошкодив стіни та перегородки на площі 110 м2, речі домашнього вжитку.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 7 грудня рятувальники загасили пожежу на горищі будинку пенсіонера з Дубечного.7 грудня о 03:26 до Служби порятунку «101» зателефонував мешканець села Дубечне Старовижівського району, який повідомив, що горить дах житлового будинку, інформує пресслужба волинських рятувальників.На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони селища Дубечне.Вже о 04:05 вогнеборці локалізували пожежу, котра виникла на горищі будівлі, а о 04:48 остаточно її ліквідували.Вогонь знищив дах та перекриття на площі 110 м2, пошкодив стіни та перегородки на площі 110 м2, речі домашнього вжитку.Причина пожежі встановлюється.

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