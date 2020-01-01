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Польські митники почали «тихий» страйк через відсутність премій, - соцмережі

Польські митники почали «тихий» страйк через відсутність премій, - соцмережі
Польські митники розпочали «тихий» несанкціонований страйк. Кажуть, страйк пов’язаний з браком різдвяних премій офіцерам митної служби наприкінці 2020.

Про це пише Район.Іваничі, посилаючись на InPoland та допис Tomasz Baart у фейсбуці.

Від ранку, 7 грудня, можна спостерігати пригальмовування роботи офіцерів, періодичне вимкнення комп’ютерів, або не поява на роботі через раптову хворобу (медична відпустка).

«Схоже, офіцери SCS вирішили подарувати мандрівникам подарунок під час підвищення руху на прикордонних переходах, наприкінці року», – пише Tomasz Baart.

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Теги: митниця, Волинь
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