Як у Луцьку змагалися учасники бойових дій. ВІДЕО





Через карантинні вимоги на фестиваль приїхали 20 учасників бойових дій, - пише



"Беруть участь військові запасу та діючі військові з Луцька і Луцького району", – розповів Суспільному керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков.



Змагання тривали дві години. Переможців визначали у двох категоріях: учасник бойових дій і учасник бойових дій з інвалідністю.



За підсумками змагань, як розповіла головна фахівчиня Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Дарина Дем'янчук, кращими в баскетбольній грі стали Микола Лучковський та Микола Самчук, у боулінгу – Андрій Орлов і Сергій Торчинський, у дартсі – Сергій Бабкін та Сергій Радюк, у веслуванні на тренажері – Андрій Степанюк та Павло Ковальський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся обласний фестиваль "Рух для здоров'я". Волиняни – учасники бойових дій змагалися у чотирьох дисциплінах – баскетболі, боулінгу, дартсі і веслуванні.Через карантинні вимоги на фестиваль приїхали 20 учасників бойових дій, - пише Суспільне Волинь. "Беруть участь військові запасу та діючі військові з Луцька і Луцького району", – розповів Суспільному керівник обласного центру "Спорт для всіх"Змагання тривали дві години. Переможців визначали у двох категоріях: учасник бойових дій і учасник бойових дій з інвалідністю.За підсумками змагань, як розповіла головна фахівчиня Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", кращими в баскетбольній грі сталита, у боулінгу –, у дартсі –та, у веслуванні на тренажері –та

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