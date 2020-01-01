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Як у Луцьку змагалися учасники бойових дій. ВІДЕО

Як у Луцьку змагалися учасники бойових дій. ВІДЕО
У Луцьку відбувся обласний фестиваль "Рух для здоров'я". Волиняни – учасники бойових дій змагалися у чотирьох дисциплінах – баскетболі, боулінгу, дартсі і веслуванні.

Через карантинні вимоги на фестиваль приїхали 20 учасників бойових дій, - пише Суспільне Волинь.

"Беруть участь військові запасу та діючі військові з Луцька і Луцького району", – розповів Суспільному керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков.

Змагання тривали дві години. Переможців визначали у двох категоріях: учасник бойових дій і учасник бойових дій з інвалідністю.

За підсумками змагань, як розповіла головна фахівчиня Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Дарина Дем'янчук, кращими в баскетбольній грі стали Микола Лучковський та Микола Самчук, у боулінгу – Андрій Орлов і Сергій Торчинський, у дартсі – Сергій Бабкін та Сергій Радюк, у веслуванні на тренажері – Андрій Степанюк та Павло Ковальський.


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Теги: Луцьк, змагання, учасники бойових дій
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