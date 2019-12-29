Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів





Як розповіла Маргарита Матвійчук, меблі італійського походження потрапили у музей на замовлення.



"Нові предмети інтер'єру ми купили. Купили у підприємця, із яким ми співпрацюємо і який на наше замовлення привіз меблі. Ми попросили знайти меблі саме такого періоду (кінець 19 століття – ред.) і дизайну", – зазначила директорка історичного музею.



Зі слів очільниці закладу, колекцію поповнюють, аби виставити експонати у новому приміщенні.



"Ми плануємо переходити в інше приміщенні на вулиці Бандери,18, де буде новий музей. Хочемо там відвести велику площу під експонати декоративно-ужиткового мистецтва 19 століття", – розповіла директорка.



У музеї кажуть: каркаси меблів виготовлені з надійного та довговічного дуба, а предмети декоровані різьбою ручної роботи.



Наразі найдавнішим експонатом у колекції декоративно-ужиткового мистецтва музею є піаніно 1885 року із барельєфом піаніста Антона Рубінштейна з фабрики волинянина Августа Стробля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському історичному музеї з'явилося поповнення у колекції. Серед нових надходжень – італійські предмети інтер'єру: антикварні диван та два крісла у стилі бароко кінця XIX – початку ХХ ст.Як розповіла Суспільному директорка музею, меблі італійського походження потрапили у музей на замовлення."Нові предмети інтер'єру ми купили. Купили у підприємця, із яким ми співпрацюємо і який на наше замовлення привіз меблі. Ми попросили знайти меблі саме такого періоду (кінець 19 століття – ред.) і дизайну", – зазначила директорка історичного музею.Зі слів очільниці закладу, колекцію поповнюють, аби виставити експонати у новому приміщенні."Ми плануємо переходити в інше приміщенні на вулиці Бандери,18, де буде новий музей. Хочемо там відвести велику площу під експонати декоративно-ужиткового мистецтва 19 століття", – розповіла директорка.У музеї кажуть: каркаси меблів виготовлені з надійного та довговічного дуба, а предмети декоровані різьбою ручної роботи.Наразі найдавнішим експонатом у колекції декоративно-ужиткового мистецтва музею є піаніно 1885 року із барельєфом піаніста Антона Рубінштейна з фабрики волинянина Августа Стробля.

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