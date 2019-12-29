Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів
Сьогодні, 11:00
У Ковельському історичному музеї з'явилося поповнення у колекції. Серед нових надходжень – італійські предмети інтер'єру: антикварні диван та два крісла у стилі бароко кінця XIX – початку ХХ ст.
Як розповіла Суспільному директорка музею Маргарита Матвійчук, меблі італійського походження потрапили у музей на замовлення.
"Нові предмети інтер'єру ми купили. Купили у підприємця, із яким ми співпрацюємо і який на наше замовлення привіз меблі. Ми попросили знайти меблі саме такого періоду (кінець 19 століття – ред.) і дизайну", – зазначила директорка історичного музею.
Зі слів очільниці закладу, колекцію поповнюють, аби виставити експонати у новому приміщенні.
"Ми плануємо переходити в інше приміщенні на вулиці Бандери,18, де буде новий музей. Хочемо там відвести велику площу під експонати декоративно-ужиткового мистецтва 19 століття", – розповіла директорка.
У музеї кажуть: каркаси меблів виготовлені з надійного та довговічного дуба, а предмети декоровані різьбою ручної роботи.
Наразі найдавнішим експонатом у колекції декоративно-ужиткового мистецтва музею є піаніно 1885 року із барельєфом піаніста Антона Рубінштейна з фабрики волинянина Августа Стробля.
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Як розповіла Суспільному директорка музею Маргарита Матвійчук, меблі італійського походження потрапили у музей на замовлення.
"Нові предмети інтер'єру ми купили. Купили у підприємця, із яким ми співпрацюємо і який на наше замовлення привіз меблі. Ми попросили знайти меблі саме такого періоду (кінець 19 століття – ред.) і дизайну", – зазначила директорка історичного музею.
Зі слів очільниці закладу, колекцію поповнюють, аби виставити експонати у новому приміщенні.
"Ми плануємо переходити в інше приміщенні на вулиці Бандери,18, де буде новий музей. Хочемо там відвести велику площу під експонати декоративно-ужиткового мистецтва 19 століття", – розповіла директорка.
У музеї кажуть: каркаси меблів виготовлені з надійного та довговічного дуба, а предмети декоровані різьбою ручної роботи.
Наразі найдавнішим експонатом у колекції декоративно-ужиткового мистецтва музею є піаніно 1885 року із барельєфом піаніста Антона Рубінштейна з фабрики волинянина Августа Стробля.
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Коментарі 1
Яка молодець п. Маргарита, що знаходить шляхи аби зробити музей кращим. Я живу у Луцьку і дуже хочу завітати уже в новий музей. Успіхів!
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