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Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів

Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів
У Ковельському історичному музеї з'явилося поповнення у колекції. Серед нових надходжень – італійські предмети інтер'єру: антикварні диван та два крісла у стилі бароко кінця XIX – початку ХХ ст.

Як розповіла Суспільному директорка музею Маргарита Матвійчук, меблі італійського походження потрапили у музей на замовлення.

"Нові предмети інтер'єру ми купили. Купили у підприємця, із яким ми співпрацюємо і який на наше замовлення привіз меблі. Ми попросили знайти меблі саме такого періоду (кінець 19 століття – ред.) і дизайну", – зазначила директорка історичного музею.

Зі слів очільниці закладу, колекцію поповнюють, аби виставити експонати у новому приміщенні.

"Ми плануємо переходити в інше приміщенні на вулиці Бандери,18, де буде новий музей. Хочемо там відвести велику площу під експонати декоративно-ужиткового мистецтва 19 століття", – розповіла директорка.

У музеї кажуть: каркаси меблів виготовлені з надійного та довговічного дуба, а предмети декоровані різьбою ручної роботи.

Наразі найдавнішим експонатом у колекції декоративно-ужиткового мистецтва музею є піаніно 1885 року із барельєфом піаніста Антона Рубінштейна з фабрики волинянина Августа Стробля.

Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів

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Теги: музей, меблі, Ковель
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Коментарі 1
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Яка молодець п. Маргарита, що знаходить шляхи аби зробити музей кращим. Я живу у Луцьку і дуже хочу завітати уже в новий музей. Успіхів!
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