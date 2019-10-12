вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива

На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива
Учора ввечері, 9 грудня, оперативники Луцького загону спільно з патрульними поліцейськими на околиці міста Ковель зупинили Volkswagen, який був ущент запакований цигарками.

Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.

Під час огляду автівки, якою їхав мешканець Шацького району, правоохоронці виявили 17 ящиків цигарок. Транспортний засіб та 8,5 тис. пачок курива без акцизу вилучили поліцейські. Наразі триває слідство.

На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива
На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива
На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДПС, контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
Сьогодні, 11:16
Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
Сьогодні, 11:11
На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива
Сьогодні, 11:05
Музей на Волині поповнився колекцією італійських антикварних меблів
Сьогодні, 11:00
Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
20 листопад, 11:15
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
12 жовтень, 2019, 15:31
На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
22 вересень, 2019, 13:07
Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників
03 травень, 2019, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин зупинили несправний бус, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 12:02
 0
У Нововолинську шахтарі продовжують акцію протесту
Сьогодні, 11:55
 0
21-річному наркозлочинцю з Луцька «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 11:36
 0
Степанов назвав основні причини, чому в Україні вводять локдаун з 8 січня
Сьогодні, 11:33
 0
Прикордонники Луцького загону затримали алжирця, який «подорожував» без документів
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8