На Волині піймали водія, який віз у авто 8,5 тисяч пачок контрабандного курива





Про це повідомили на



Під час огляду автівки, якою їхав мешканець Шацького району, правоохоронці виявили 17 ящиків цигарок. Транспортний засіб та 8,5 тис. пачок курива без акцизу вилучили поліцейські. Наразі триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері, 9 грудня, оперативники Луцького загону спільно з патрульними поліцейськими на околиці міста Ковель зупинили Volkswagen, який був ущент запакований цигарками.Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.Під час огляду автівки, якою їхав мешканець Шацького району, правоохоронці виявили 17 ящиків цигарок. Транспортний засіб та 8,5 тис. пачок курива без акцизу вилучили поліцейські. Наразі триває слідство.

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