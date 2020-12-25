Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків





Про це йдеться на сайті громади.



Жителів селища Любешів запрошують взяти участь в конкурсі на краще новорічне оформлення житлових будинків, прибудинкових територій, вітрин магазинів та бюджетних установ до Різдвяних та Новорічних свят.



Участь у конкурсі мають право брати власники окремих житлових будинків, мешканці багатоквартирних будинків, ОСББ, приватний бізнес та юридичні особи (в тому числі бюджетні установи).



У конкурсі мають право брати участь усі мешканці, що проживають на території Любешівської громади:



– за номінацією «Краще новорічне оформлення двору/ житлового будинку» – мешканці приватних будинків, багатоповерхових житлових будинків, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться на території Любешівської селищної ради.



– за номінацією «Краще новорічне оформлення бюджетної установи» – представники бюджетних установ;



– за номінацією «Краще новорічне оформлення підприємства» – фізичні особи підприємці та юридичні особи.





Умови конкурсу:



Заявки про участь у конкурсі можна подаюти до 25.12.2020 року до селищної ради у електронному форматі на електронну адресу



У заявці треба зазначити:



– юридичну адресу заявника, який бере участь у конкурсі;



– прізвище, ім’я, по батькові заявника;



– назву номінації;



– контактний телефон.



Критерії оцінки:



- святково оформлені зелені насадження у дворі (дерева, кущі, ялинки) – до 50 балів;



- наявність декоративних елементів (естетичні елементи архітектури та дизайну, святково оформлені доріжки, огорожі, клумби) – 20 балів за один пункт;



- оформлення двору/будівлі - до 50 балів;



- оформлення двору/будівлі з використанням власноручно виготовлених екологічних декорів – до 100 балів;



- оригінальність та загальна святкова атмосфера – 50 балів.



Огляд прибудинкової території та визначення переможців конкурсу відбувається конкурсною комісією до 6 січня 2021 року.



За консультаціями та роз’ясненнями звертатися за телефоном: 0990337768.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська селищна рада оголосила конкурс «Краще новорічне оформлення прибудинкової території».Про це йдеться на сайті громади.Жителів селища Любешів запрошують взяти участь в конкурсі на краще новорічне оформлення житлових будинків, прибудинкових територій, вітрин магазинів та бюджетних установ до Різдвяних та Новорічних свят.Участь у конкурсі мають право брати власники окремих житлових будинків, мешканці багатоквартирних будинків, ОСББ, приватний бізнес та юридичні особи (в тому числі бюджетні установи).У конкурсі мають право брати участь усі мешканці, що проживають на території Любешівської громади:– за номінацією «Краще новорічне оформлення двору/ житлового будинку» – мешканці приватних будинків, багатоповерхових житлових будинків, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться на території Любешівської селищної ради.– за номінацією «Краще новорічне оформлення бюджетної установи» – представники бюджетних установ;– за номінацією «Краще новорічне оформлення підприємства» – фізичні особи підприємці та юридичні особи.Заявки про участь у конкурсі можна подаюти до 25.12.2020 року до селищної ради у електронному форматі на електронну адресу [email protected] , або у паперовому форматі за адресою смт Любешів, вул.. Незалежності, 53, каб. 212 із позначкою «На конкурс».У заявці треба зазначити:– юридичну адресу заявника, який бере участь у конкурсі;– прізвище, ім’я, по батькові заявника;– назву номінації;– контактний телефон.- святково оформлені зелені насадження у дворі (дерева, кущі, ялинки) – до 50 балів;- наявність декоративних елементів (естетичні елементи архітектури та дизайну, святково оформлені доріжки, огорожі, клумби) – 20 балів за один пункт;- оформлення двору/будівлі - до 50 балів;- оформлення двору/будівлі з використанням власноручно виготовлених екологічних декорів – до 100 балів;- оригінальність та загальна святкова атмосфера – 50 балів.Огляд прибудинкової території та визначення переможців конкурсу відбувається конкурсною комісією до 6 січня 2021 року.За консультаціями та роз’ясненнями звертатися за телефоном: 0990337768.

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