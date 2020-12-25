Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків
Сьогодні, 08:10
Любешівська селищна рада оголосила конкурс «Краще новорічне оформлення прибудинкової території».
Про це йдеться на сайті громади.
Жителів селища Любешів запрошують взяти участь в конкурсі на краще новорічне оформлення житлових будинків, прибудинкових територій, вітрин магазинів та бюджетних установ до Різдвяних та Новорічних свят.
Участь у конкурсі мають право брати власники окремих житлових будинків, мешканці багатоквартирних будинків, ОСББ, приватний бізнес та юридичні особи (в тому числі бюджетні установи).
У конкурсі мають право брати участь усі мешканці, що проживають на території Любешівської громади:
– за номінацією «Краще новорічне оформлення двору/ житлового будинку» – мешканці приватних будинків, багатоповерхових житлових будинків, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться на території Любешівської селищної ради.
– за номінацією «Краще новорічне оформлення бюджетної установи» – представники бюджетних установ;
– за номінацією «Краще новорічне оформлення підприємства» – фізичні особи підприємці та юридичні особи.
Умови конкурсу:
Заявки про участь у конкурсі можна подаюти до 25.12.2020 року до селищної ради у електронному форматі на електронну адресу [email protected] , або у паперовому форматі за адресою смт Любешів, вул.. Незалежності, 53, каб. 212 із позначкою «На конкурс».
У заявці треба зазначити:
– юридичну адресу заявника, який бере участь у конкурсі;
– прізвище, ім’я, по батькові заявника;
– назву номінації;
– контактний телефон.
Критерії оцінки:
- святково оформлені зелені насадження у дворі (дерева, кущі, ялинки) – до 50 балів;
- наявність декоративних елементів (естетичні елементи архітектури та дизайну, святково оформлені доріжки, огорожі, клумби) – 20 балів за один пункт;
- оформлення двору/будівлі - до 50 балів;
- оформлення двору/будівлі з використанням власноручно виготовлених екологічних декорів – до 100 балів;
- оригінальність та загальна святкова атмосфера – 50 балів.
Огляд прибудинкової території та визначення переможців конкурсу відбувається конкурсною комісією до 6 січня 2021 року.
За консультаціями та роз’ясненнями звертатися за телефоном: 0990337768.
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Про це йдеться на сайті громади.
Жителів селища Любешів запрошують взяти участь в конкурсі на краще новорічне оформлення житлових будинків, прибудинкових територій, вітрин магазинів та бюджетних установ до Різдвяних та Новорічних свят.
Участь у конкурсі мають право брати власники окремих житлових будинків, мешканці багатоквартирних будинків, ОСББ, приватний бізнес та юридичні особи (в тому числі бюджетні установи).
У конкурсі мають право брати участь усі мешканці, що проживають на території Любешівської громади:
– за номінацією «Краще новорічне оформлення двору/ житлового будинку» – мешканці приватних будинків, багатоповерхових житлових будинків, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться на території Любешівської селищної ради.
– за номінацією «Краще новорічне оформлення бюджетної установи» – представники бюджетних установ;
– за номінацією «Краще новорічне оформлення підприємства» – фізичні особи підприємці та юридичні особи.
Умови конкурсу:
Заявки про участь у конкурсі можна подаюти до 25.12.2020 року до селищної ради у електронному форматі на електронну адресу [email protected] , або у паперовому форматі за адресою смт Любешів, вул.. Незалежності, 53, каб. 212 із позначкою «На конкурс».
У заявці треба зазначити:
– юридичну адресу заявника, який бере участь у конкурсі;
– прізвище, ім’я, по батькові заявника;
– назву номінації;
– контактний телефон.
Критерії оцінки:
- святково оформлені зелені насадження у дворі (дерева, кущі, ялинки) – до 50 балів;
- наявність декоративних елементів (естетичні елементи архітектури та дизайну, святково оформлені доріжки, огорожі, клумби) – 20 балів за один пункт;
- оформлення двору/будівлі - до 50 балів;
- оформлення двору/будівлі з використанням власноручно виготовлених екологічних декорів – до 100 балів;
- оригінальність та загальна святкова атмосфера – 50 балів.
Огляд прибудинкової території та визначення переможців конкурсу відбувається конкурсною комісією до 6 січня 2021 року.
За консультаціями та роз’ясненнями звертатися за телефоном: 0990337768.
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