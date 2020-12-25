вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків

Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків
Любешівська селищна рада оголосила конкурс «Краще новорічне оформлення прибудинкової території».

Про це йдеться на сайті громади.

Жителів селища Любешів запрошують взяти участь в конкурсі на краще новорічне оформлення житлових будинків, прибудинкових територій, вітрин магазинів та бюджетних установ до Різдвяних та Новорічних свят.

Участь у конкурсі мають право брати власники окремих житлових будинків, мешканці багатоквартирних будинків, ОСББ, приватний бізнес та юридичні особи (в тому числі бюджетні установи).

У конкурсі мають право брати участь усі мешканці, що проживають на території Любешівської громади:

– за номінацією «Краще новорічне оформлення двору/ житлового будинку» – мешканці приватних будинків, багатоповерхових житлових будинків, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться на території Любешівської селищної ради.

– за номінацією «Краще новорічне оформлення бюджетної установи» – представники бюджетних установ;

– за номінацією «Краще новорічне оформлення підприємства» – фізичні особи підприємці та юридичні особи.


Умови конкурсу:

Заявки про участь у конкурсі можна подаюти до 25.12.2020 року до селищної ради у електронному форматі на електронну адресу [email protected] , або у паперовому форматі за адресою смт Любешів, вул.. Незалежності, 53, каб. 212 із позначкою «На конкурс».

У заявці треба зазначити:

– юридичну адресу заявника, який бере участь у конкурсі;

– прізвище, ім’я, по батькові заявника;

– назву номінації;

– контактний телефон.

Критерії оцінки:

- святково оформлені зелені насадження у дворі (дерева, кущі, ялинки) – до 50 балів;

- наявність декоративних елементів (естетичні елементи архітектури та дизайну, святково оформлені доріжки, огорожі, клумби) – 20 балів за один пункт;

- оформлення двору/будівлі - до 50 балів;

- оформлення двору/будівлі з використанням власноручно виготовлених екологічних декорів – до 100 балів;

- оригінальність та загальна святкова атмосфера – 50 балів.

Огляд прибудинкової території та визначення переможців конкурсу відбувається конкурсною комісією до 6 січня 2021 року.

За консультаціями та роз’ясненнями звертатися за телефоном: 0990337768.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Любешів, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:10
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків
Сьогодні, 08:10
В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників
Сьогодні, 07:35
Виїхати не можна: Білорусь закриває кордони
Сьогодні, 06:33
Схожі новини
Роботи волинських умільців оцінили в Греції Роботи волинських умільців оцінили в Греції
25 листопад, 03:16
Волинська школярка – лауреатка міжнародного конкурсу Волинська школярка – лауреатка міжнародного конкурсу
24 листопад, 06:31
Розповіли історію кохання мусульманина з Таджикистану і волинянки Розповіли історію кохання мусульманина з Таджикистану і волинянки
20 листопад, 10:35
На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером
16 листопад, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи
Сьогодні, 09:35
 0
Smart-квартири в ЖК «Dream Town»: старт твого смарт життя*
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:10
 0
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
 0
Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8