Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму
Сьогодні, 17:20
Суд визнав винним 38-річного мешканця Нововолинська за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, сексуального насильства щодо неповнолітнього та втягнення його у пияцтво, і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Як повідомлялось, 4 жовтня 2020 року раніше судимий за крадіжки чоловік, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.
Наступних п’ять років чоловік проведе за гратами.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Як повідомлялось, 4 жовтня 2020 року раніше судимий за крадіжки чоловік, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.
Наступних п’ять років чоловік проведе за гратами.
Головне фото - ілюстративне
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