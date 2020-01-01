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Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму

Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму
Суд визнав винним 38-річного мешканця Нововолинська за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, сексуального насильства щодо неповнолітнього та втягнення його у пияцтво, і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Як повідомлялось, 4 жовтня 2020 року раніше судимий за крадіжки чоловік, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.

Наступних п’ять років чоловік проведе за гратами.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: розбещення, НововолинськК, суд, тюрма
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