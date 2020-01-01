Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму

Нововолинська за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, сексуального насильства щодо неповнолітнього та втягнення його у пияцтво, і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.



Як повідомлялось, 4 жовтня 2020 року раніше судимий за крадіжки чоловік, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.



Наступних п’ять років чоловік проведе за гратами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд визнав винним 38-річного мешканця, яка не досягла шістнадцятирічного віку, сексуального насильства щодо неповнолітнього та втягнення його у пияцтво, і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Як повідомлялось, 4 жовтня 2020 року раніше судимий за крадіжки чоловік, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.Наступних п’ять років чоловік проведе за гратами.

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