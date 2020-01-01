Намагався відкупитися за «неправильний» поворотник: у Луцьку піймали п'яного водія за кермом чужого авто





Трапилося це близько 5-ї години ранку на вулиці Наливайка, –



Патрульні зупинили автомобіль на іноземній реєстрації. Під час спілкування з 38-річним чоловіком поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності чоловік запропонував патрульним хабара зі словами: «Давай п’ять зараз?»



Його неодноразово попередили про кримінальну відповідальність, однак горе-водій продовжував неправомірні дії та поклав гроші до салону службового авто.



Також в салоні автомобіля перебував 40-річний пасажир, який повідомив поліцейським, що він є власником транспортного засобу та передав керування авто своєму колезі.



Результат огляду чоловіка на стан сп’яніння, який перебував за кермом, показав – 2,59 проміле.



Патрульні відсторонили осіб від керування транспортним засобом та склали всі необхідні адмінматеріали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 грудня, в місті Луцьку патрульні помітили автомобіль AUDI A6, водій якого неправильно увімкнув світловий покажчик напрямку руху.Трапилося це близько 5-ї години ранку на вулиці Наливайка, – повідомляють правоохоронці у фейсбуці.Патрульні зупинили автомобіль на іноземній реєстрації. Під час спілкування з 38-річним чоловіком поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності чоловік запропонував патрульним хабара зі словами: «Давай п’ять зараз?»Його неодноразово попередили про кримінальну відповідальність, однак горе-водій продовжував неправомірні дії та поклав гроші до салону службового авто.Також в салоні автомобіля перебував 40-річний пасажир, який повідомив поліцейським, що він є власником транспортного засобу та передав керування авто своєму колезі.Результат огляду чоловіка на стан сп’яніння, який перебував за кермом, показав – 2,59 проміле.Патрульні відсторонили осіб від керування транспортним засобом та склали всі необхідні адмінматеріали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

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