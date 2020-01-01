Два десятки постраждалих та ДТП: наслідки негоди в Луцьку та області





Про це розповів Андрій Николаєвич.



Серед лучан, які звернулися до лікарні, медики діагностували 5 переломів, 5 - забоїв м'яких тканин та 10 звихів.



Яка ситуація в обласному центрі



Як розповів виконувач обов’язків директора "Луцькспецкомунтрансу" Сергій Андрієвський, комунальники посипати вулиці Луцька розпочали о 9:30 ранку. До роботи залучили 10 машин.



"Ми ще використовуємо ту суміш, яка лишилася з початку року з зими", - каже він.



Суспільне побувало у міському травмпункті та поспілкувалося із лучанами, які дорогою на роботу отримали переломи та звихи.



Лікар Андрій Николаєвич розповів: радить не виходити у негоду на вулицю, а якщо є потреба – йти не поспішаючи.



Результати ожеледиці на дорогах області



На дорогах області патрульні зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Про це телефоном розповів речник УПП Волині Богдан Павлович. Каже: травмованих немає, автомобілі в цих аваріях зазнали механічних ушкоджень.



Зранку 10 грудня найбільше автомобільних корків було біля Луцька у селі Забороль та у Володимирі-Волинському.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами



Як розповів Суспільному заступник начальника Служби автомобільних доріг Волині Юрій Ришкевич, на розчищування доріг в області сьогодні виїхали 56 машин. Зокрема, дорожники обробили всі напрямки піщано-соляною сумішшю та технічною сіллю.







Юрій Ришкевич додав: у випадку погіршення погоди є можливість залучити на розчищення доріг 260 одиниць спецтехніки.



Ожеледь та ожеледиця на дорогах області буде упродовж наступних трьох днів, розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 17:00 до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулися 20 осіб, які отримали травми через падіння на дорозі.Про це розповів Суспільному черговий травматологСеред лучан, які звернулися до лікарні, медики діагностували 5 переломів, 5 - забоїв м'яких тканин та 10 звихів.Як розповів виконувач обов’язків директора "Луцькспецкомунтрансу"комунальники посипати вулиці Луцька розпочали о 9:30 ранку. До роботи залучили 10 машин."Ми ще використовуємо ту суміш, яка лишилася з початку року з зими", - каже він.Суспільне побувало у міському травмпункті та поспілкувалося із лучанами, які дорогою на роботу отримали переломи та звихи.Лікар Андрій Николаєвич розповів: радить не виходити у негоду на вулицю, а якщо є потреба – йти не поспішаючи.На дорогах області патрульні зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Про це телефоном розповів речник УПП Волині. Каже: травмованих немає, автомобілі в цих аваріях зазнали механічних ушкоджень.Зранку 10 грудня найбільше автомобільних корків було біля Луцька у селі Забороль та у Володимирі-Волинському.Як розповів Суспільному заступник начальника Служби автомобільних доріг Волині, на розчищування доріг в області сьогодні виїхали 56 машин. Зокрема, дорожники обробили всі напрямки піщано-соляною сумішшю та технічною сіллю.Юрій Ришкевич додав: у випадку погіршення погоди є можливість залучити на розчищення доріг 260 одиниць спецтехніки.Ожеледь та ожеледиця на дорогах області буде упродовж наступних трьох днів, розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію