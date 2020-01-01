На Волині через ожеледицю на дорогах декілька автомобілів опинились у кюветах. ФОТО

На Волині 10 грудня трапилось декілька аварій через несприятливі погодні умови на автошляхах.Так, о 09:41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Ковель - Доманово» поблизу села Видраниця Ратнівського району легковий автомобіль з’їхав у кювет, - пише ДСНС України у Волинській області.Рятувальники, які прибули за викликом, відімкнули акумуляторну батарею авто і транспортували потерпілу водійку до карети невідкладної медичної допомоги.Ще один легковий автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся на автодорозі біля села Звірів Ківерцівського району. За допомогою лебідки рятувальники встановили автомобіль на шасі і відбуксирували на дорожнє покриття.У Маневицькому районі біля села Ситниця легковий автомобіль з кювету вилучили працівники місцевої пожежної команди селища Колки, а працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної чатсини відбуксирували ще один автомобіль з узбіччя на автодорозі «Київ – Ковель - Ягодин».Крім того, допомогу водіям надали рятувальники на ділянках автодоріг біля села Підбереззя Горохівського району та біля села Смолигів Луцького району.