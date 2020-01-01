На Волині через ожеледицю на дорогах декілька автомобілів опинились у кюветах. ФОТО
Сьогодні, 10:01
На Волині 10 грудня трапилось декілька аварій через несприятливі погодні умови на автошляхах.
Так, о 09:41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Ковель - Доманово» поблизу села Видраниця Ратнівського району легковий автомобіль з’їхав у кювет, - пише ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники, які прибули за викликом, відімкнули акумуляторну батарею авто і транспортували потерпілу водійку до карети невідкладної медичної допомоги.
Ще один легковий автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся на автодорозі біля села Звірів Ківерцівського району. За допомогою лебідки рятувальники встановили автомобіль на шасі і відбуксирували на дорожнє покриття.
У Маневицькому районі біля села Ситниця легковий автомобіль з кювету вилучили працівники місцевої пожежної команди селища Колки, а працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної чатсини відбуксирували ще один автомобіль з узбіччя на автодорозі «Київ – Ковель - Ягодин».
Крім того, допомогу водіям надали рятувальники на ділянках автодоріг біля села Підбереззя Горохівського району та біля села Смолигів Луцького району.
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Так, о 09:41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Ковель - Доманово» поблизу села Видраниця Ратнівського району легковий автомобіль з’їхав у кювет, - пише ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники, які прибули за викликом, відімкнули акумуляторну батарею авто і транспортували потерпілу водійку до карети невідкладної медичної допомоги.
Ще один легковий автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся на автодорозі біля села Звірів Ківерцівського району. За допомогою лебідки рятувальники встановили автомобіль на шасі і відбуксирували на дорожнє покриття.
У Маневицькому районі біля села Ситниця легковий автомобіль з кювету вилучили працівники місцевої пожежної команди селища Колки, а працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної чатсини відбуксирували ще один автомобіль з узбіччя на автодорозі «Київ – Ковель - Ягодин».
Крім того, допомогу водіям надали рятувальники на ділянках автодоріг біля села Підбереззя Горохівського району та біля села Смолигів Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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