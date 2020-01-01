Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:57
За минулу добу на Волині зареєстрували 227 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронаірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 127,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 9,
Горохівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 6,
Ківерцівський район –17,
Локачинський район – 11,
Любомльський район – 8,
Луцький район – 22,
Маневицький район – 8,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський – 4,
Турійський район – 4.
Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 28 246 випадків.
Одужали – 21132 (за останню добу – 196). Летальних випадків є вже 469 (за останню добу – 2: м. Нововолинськ - 2 ).
Методом ПЛР всього обстежили 118 552 осіб, за минулу добу обстежили - 31 особу.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронаірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 127,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 9,
Горохівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 6,
Ківерцівський район –17,
Локачинський район – 11,
Любомльський район – 8,
Луцький район – 22,
Маневицький район – 8,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський – 4,
Турійський район – 4.
Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 28 246 випадків.
Одужали – 21132 (за останню добу – 196). Летальних випадків є вже 469 (за останню добу – 2: м. Нововолинськ - 2 ).
Методом ПЛР всього обстежили 118 552 осіб, за минулу добу обстежили - 31 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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