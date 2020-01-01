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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 227 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронаірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 127,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 9,
Горохівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 6,
Ківерцівський район –17,
Локачинський район – 11,
Любомльський район – 8,
Луцький район – 22,
Маневицький район – 8,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський – 4,
Турійський район – 4.

Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 28 246 випадків.
Одужали – 21132 (за останню добу – 196). Летальних випадків є вже 469 (за останню добу – 2: м. Нововолинськ - 2 ).

Методом ПЛР всього обстежили 118 552 осіб, за минулу добу обстежили - 31 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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