Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронаірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 127,

м. Нововолинськ – 6,

Володимир-Волинський район – 9,

Горохівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 6,

Ківерцівський район –17,

Локачинський район – 11,

Любомльський район – 8,

Луцький район – 22,

Маневицький район – 8,

Ратнівський район – 2,

Рожищенський – 4,

Турійський район – 4.



Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 28 246 випадків.

Одужали – 21132 (за останню добу – 196). Летальних випадків є вже 469 (за останню добу – 2: м. Нововолинськ - 2 ).



Методом ПЛР всього обстежили 118 552 осіб, за минулу добу обстежили - 31 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 227 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронаірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 127,м. Нововолинськ – 6,Володимир-Волинський район – 9,Горохівський район – 3,Камінь-Каширський район – 6,Ківерцівський район –17,Локачинський район – 11,Любомльський район – 8,Луцький район – 22,Маневицький район – 8,Ратнівський район – 2,Рожищенський – 4,Турійський район – 4.Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 28 246 випадків.Одужали – 21132 (за останню добу – 196). Летальних випадків є вже 469 (за останню добу – 2: м. Нововолинськ - 2 ).Методом ПЛР всього обстежили 118 552 осіб, за минулу добу обстежили - 31 особу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію