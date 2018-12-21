У селищі на Волині невдовзі розпочнуть будівництво багатоповерхівок





Фото з цієї події днями було опубліковане на особистій сторінці голови Любешівської ОТГ Олега Куха у фейсбуці з лаконічною підтекстовкою: «Давно вже в Любешові не будувалися багатоквартирні будинки...», повідомляють на сайті газети «



Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та благоустрою Світлана Кух розповіла: ще 17 вересня цього року на сайті Державного архітектурно-будівельної інспекції було зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт від замовника будівництва – «Три доньки і син». Генпідрядником є, тобто виконуватиме роботи, ТзОВ «Луцьккомунбуд». Тож днями в Любешові планується закладення наріжного каменя під багатоповерхівки, наголосила Світлана Петрівна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними на вулиці Свободи в Любешові огородили будівельний майданчик - земельну ділянку, де мають зводити багатоповерхівки. На огорожі встановили паспорт будівництва.Фото з цієї події днями було опубліковане на особистій сторінці голови Любешівської ОТГу фейсбуці з лаконічною підтекстовкою: «Давно вже в Любешові не будувалися багатоквартирні будинки...», повідомляють на сайті газети « Нове життя ».Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та благоустроюрозповіла: ще 17 вересня цього року на сайті Державного архітектурно-будівельної інспекції було зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт від замовника будівництва – «Три доньки і син». Генпідрядником є, тобто виконуватиме роботи, ТзОВ «Луцьккомунбуд». Тож днями в Любешові планується закладення наріжного каменя під багатоповерхівки, наголосила Світлана Петрівна.

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