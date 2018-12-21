У селищі на Волині невдовзі розпочнуть будівництво багатоповерхівок
Сьогодні, 15:27
Минулими вихідними на вулиці Свободи в Любешові огородили будівельний майданчик - земельну ділянку, де мають зводити багатоповерхівки. На огорожі встановили паспорт будівництва.
Фото з цієї події днями було опубліковане на особистій сторінці голови Любешівської ОТГ Олега Куха у фейсбуці з лаконічною підтекстовкою: «Давно вже в Любешові не будувалися багатоквартирні будинки...», повідомляють на сайті газети «Нове життя».
Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та благоустрою Світлана Кух розповіла: ще 17 вересня цього року на сайті Державного архітектурно-будівельної інспекції було зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт від замовника будівництва – «Три доньки і син». Генпідрядником є, тобто виконуватиме роботи, ТзОВ «Луцьккомунбуд». Тож днями в Любешові планується закладення наріжного каменя під багатоповерхівки, наголосила Світлана Петрівна.
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Фото з цієї події днями було опубліковане на особистій сторінці голови Любешівської ОТГ Олега Куха у фейсбуці з лаконічною підтекстовкою: «Давно вже в Любешові не будувалися багатоквартирні будинки...», повідомляють на сайті газети «Нове життя».
Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та благоустрою Світлана Кух розповіла: ще 17 вересня цього року на сайті Державного архітектурно-будівельної інспекції було зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт від замовника будівництва – «Три доньки і син». Генпідрядником є, тобто виконуватиме роботи, ТзОВ «Луцьккомунбуд». Тож днями в Любешові планується закладення наріжного каменя під багатоповерхівки, наголосила Світлана Петрівна.
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Коментарі 1
Слабо віриться, шо замовник чи забудовник володіє фінансовим ресурсом ! Хай будує за власні гроші, оборотні кошти, кредитні ресурси і продає ключі від готових квартир. Але якшо він почне збирати гроші інвесторів, обіцяючи, шо він їм шось збудує - то таким інвесторам пора вже насторожитись ! Якшо не хочете любешівської "Еліти-центр" - то вже задумайтесь !
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