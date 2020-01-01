У селі на Волині поліцейські виявили самогонну точку і знищили питво
Сьогодні, 20:06
В жительки села Мовчанів Локачинського району поліцейські виявили та вилучили 11 літрів самогону.
Про це інформує Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що заборонену рідину знищили на місці шляхом виливання.
На правопорушницю поліцейський склав адміністративний протокол за ст.176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це інформує Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що заборонену рідину знищили на місці шляхом виливання.
На правопорушницю поліцейський склав адміністративний протокол за ст.176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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