вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині поліцейські виявили самогонну точку і знищили питво

У селі на Волині поліцейські виявили самогонну точку і знищили питво
В жительки села Мовчанів Локачинського району поліцейські виявили та вилучили 11 літрів самогону.

Про це інформує Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що заборонену рідину знищили на місці шляхом виливання.

На правопорушницю поліцейський склав адміністративний протокол за ст.176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогонка, продаж, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку шукають свідків аварії за участі 4 автомобілів
Сьогодні, 21:19
Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати
Сьогодні, 20:40
У селі на Волині поліцейські виявили самогонну точку і знищили питво
Сьогодні, 20:06
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинянин, який крав з чужої кредитної картки гроші, сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Судили волинянку, яка у магазині торгувала самогонкою Судили волинянку, яка у магазині торгувала самогонкою
20 липень, 19:40
На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми На Волині за продаж боєприпасів солдату загрожує 7 років тюрми
02 жовтень, 14:06
Поліцейські знищили 500 літрів браги, яку знайшли у волинянки Поліцейські знищили 500 літрів браги, яку знайшли у волинянки
06 серпень, 14:40
На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку
08 липень, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку шукають свідків аварії за участі 4 автомобілів
Сьогодні, 21:19
 0
Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати
Сьогодні, 20:40
 0
У селі на Волині поліцейські виявили самогонну точку і знищили питво
Сьогодні, 20:06
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин, який крав з чужої кредитної картки гроші, сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8