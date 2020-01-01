У волинській громаді скаржаться на запах газу
Сьогодні, 22:21
За кілька днів диспетчери отримали 36 повідомлень про запах газу від жителів Торчинської громади.
Про це розповів Суспільному начальник управління метрології АТ Волиньгаз Сергій Сьомак.
Мешканці Торчинської територіальної громади упродовж 5 днів скаржилися на сильний запах газу на вулицях та в будинках.
"Ми провітрювали кімнати весь час. Відкривали одразу і вікна, і двері навстіж, інакше дихати неможливо було", - каже місцева жителька Світлана.
В громаді на Волині люди масово скаржаться на сморід газуСуспільне Волинь
На території Торчинської ОТГ є автоматична газорозподільча станція, каже голова громади Юрій Кревський. Найбільше скарг було від селян 9 грудня."Такий різкий запах і в будівлях наших – бюджетних. Звертались до нас люди. Газовики сказали, що в них на газорозподільчій станції сталася незначна поломка, якоїсь рідини забагато зайшло, і це породило той запах", - розповів голова.
Газовики кажуть: витоку газу не було. "У зв’язку з перевищенням одоризації люди відчували запах газу. Сьогодні вже ніхто не буде відчувати, тому що той газ, якій був надто одорований, він вже спалений", - каже начальник управління метрології Волиньгазу Сергій Сьомак.
Зі слів голови громади Юрія Кревського, нині в оселях та на вулицях Торчина запах газу відсутній.
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Про це розповів Суспільному начальник управління метрології АТ Волиньгаз Сергій Сьомак.
Мешканці Торчинської територіальної громади упродовж 5 днів скаржилися на сильний запах газу на вулицях та в будинках.
"Ми провітрювали кімнати весь час. Відкривали одразу і вікна, і двері навстіж, інакше дихати неможливо було", - каже місцева жителька Світлана.
В громаді на Волині люди масово скаржаться на сморід газуСуспільне Волинь
На території Торчинської ОТГ є автоматична газорозподільча станція, каже голова громади Юрій Кревський. Найбільше скарг було від селян 9 грудня."Такий різкий запах і в будівлях наших – бюджетних. Звертались до нас люди. Газовики сказали, що в них на газорозподільчій станції сталася незначна поломка, якоїсь рідини забагато зайшло, і це породило той запах", - розповів голова.
Газовики кажуть: витоку газу не було. "У зв’язку з перевищенням одоризації люди відчували запах газу. Сьогодні вже ніхто не буде відчувати, тому що той газ, якій був надто одорований, він вже спалений", - каже начальник управління метрології Волиньгазу Сергій Сьомак.
Зі слів голови громади Юрія Кревського, нині в оселях та на вулицях Торчина запах газу відсутній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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