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У волинській громаді скаржаться на запах газу

У волинській громаді скаржаться на запах газу
За кілька днів диспетчери отримали 36 повідомлень про запах газу від жителів Торчинської громади.

Про це розповів Суспільному начальник управління метрології АТ Волиньгаз Сергій Сьомак.

Мешканці Торчинської територіальної громади упродовж 5 днів скаржилися на сильний запах газу на вулицях та в будинках.

"Ми провітрювали кімнати весь час. Відкривали одразу і вікна, і двері навстіж, інакше дихати неможливо було", - каже місцева жителька Світлана.

В громаді на Волині люди масово скаржаться на сморід газуСуспільне Волинь
На території Торчинської ОТГ є автоматична газорозподільча станція, каже голова громади Юрій Кревський. Найбільше скарг було від селян 9 грудня."Такий різкий запах і в будівлях наших – бюджетних. Звертались до нас люди. Газовики сказали, що в них на газорозподільчій станції сталася незначна поломка, якоїсь рідини забагато зайшло, і це породило той запах", - розповів голова.

Газовики кажуть: витоку газу не було. "У зв’язку з перевищенням одоризації люди відчували запах газу. Сьогодні вже ніхто не буде відчувати, тому що той газ, якій був надто одорований, він вже спалений", - каже начальник управління метрології Волиньгазу Сергій Сьомак.

Зі слів голови громади Юрія Кревського, нині в оселях та на вулицях Торчина запах газу відсутній.


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Теги: Волинь, газ
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