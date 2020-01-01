вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО

У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
У Ковелі на вулиці Смірнова патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat на іноземній реєстрації.

Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у пасажира, 40-річного місцевого жителя, обріз, предмет, схожий на пістолет, ніж, сокиру та набої 16-го калібру, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Зброю та боєприпаси вилучили. Їх направили на дослідження.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, патрульні, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дистанційне навчання чи канікули з 8 до 24 січня: що про це каже МОН
Сьогодні, 13:47
На Волині через недобросовісного фермера 26 гектарів землі заросли чагарниками
Сьогодні, 13:20
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші
Сьогодні, 12:52
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі
11 грудень, 11:56
У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО У Ковелі автівка врізалась у паркан. ВІДЕО
26 листопад, 10:22
На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова
02 листопад, 13:36
На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився На Волині відшукали родичів літнього чоловіка, який загубився
07 жовтень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Дистанційне навчання чи канікули з 8 до 24 січня: що про це каже МОН
Сьогодні, 13:47
 0
На Волині через недобросовісного фермера 26 гектарів землі заросли чагарниками
Сьогодні, 13:20
 0
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8