У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
Сьогодні, 13:07
У Ковелі на вулиці Смірнова патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat на іноземній реєстрації.
Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у пасажира, 40-річного місцевого жителя, обріз, предмет, схожий на пістолет, ніж, сокиру та набої 16-го калібру, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Зброю та боєприпаси вилучили. Їх направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у пасажира, 40-річного місцевого жителя, обріз, предмет, схожий на пістолет, ніж, сокиру та набої 16-го калібру, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Зброю та боєприпаси вилучили. Їх направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші
Сьогодні, 12:52
На Волині злодії «обчистили» гараж на понад 27 тисяч гривень
Сьогодні, 12:37