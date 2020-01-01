У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО

У Ковелі на вулиці Смірнова патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat на іноземній реєстрації.Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у пасажира, 40-річного місцевого жителя, обріз, предмет, схожий на пістолет, ніж, сокиру та набої 16-го калібру, - пише ГУНП у Волинській області.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Зброю та боєприпаси вилучили. Їх направили на дослідження.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.