Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині завтра, 17 грудня, буде очікують хмарну погоду з проясненнями. Буде без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики інформують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Луцьку температура вночі – 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Загалом на Волині вночі та вранці місцями очікують туман.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики інформують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Луцьку температура вночі – 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Загалом на Волині вночі та вранці місцями очікують туман.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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