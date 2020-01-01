Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики інформують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Луцьку температура вночі – 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.



Загалом на Волині вночі та вранці місцями очікують туман.

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