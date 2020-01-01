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Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня
На Волині завтра, 17 грудня, буде очікують хмарну погоду з проясненнями. Буде без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики інформують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Луцьку температура вночі – 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Загалом на Волині вночі та вранці місцями очікують туман.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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