«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО

Борис Карпус вибачився перед мешканцями мікрорайону, де прикрасили ялинку, повісивши м'які іграшки, що обурило людей. Дерево оздоблять по-іншому.



16-го грудня у фейсбуці в групі «Нововолинськ інфо» показали фото, як прикрасили ялинку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську. Мешканці міста негативно зреагували на повішені на дерево м’які дитячі іграшки, пише







В той же вечір у коментарях міський голова Нововолинська написав, що розділяє обурення нововолинців й назвав те, що сталося неподобством.







Уже наступного дня, 17-го грудня, о 7:30 Борис Карпус провів оперативну нараду біля ялинки з відповідальними за прикрашання дерева працівниками УЖК. Про що повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.



«Прошу вибачення у жителів 5-го, 15-го та 6-го мікрорайонів за те оздоблення ялинки, яке було до сьогодні.



Ще перед початком робочого дня я зібрав тут комунальників, які були причетні до прикрашання і зобов’язав негайно виправити ситуацію.



Жителі цих мікрорайонів міста заслуговують на гарну, святкову ялинку. Водночас, прошу мешканців берегти декорації, які будуть встановлені», – сказав Борис Карпус.







У межах 2-3 днів, зазначив мер, ялинку “переодягнуть” у більш святкове вбрання з додаванням ілюмінації, декору, аби створити атмосферу свята жителям.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Нововолинськавибачився перед мешканцями мікрорайону, де прикрасили ялинку, повісивши м'які іграшки, що обурило людей. Дерево оздоблять по-іншому.16-го грудня у фейсбуці в групі «Нововолинськ інфо» показали фото, як прикрасили ялинку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську. Мешканці міста негативно зреагували на повішені на дерево м’які дитячі іграшки, пише БУГ В той же вечір у коментарях міський голова Нововолинська написав, що розділяє обурення нововолинців й назвав те, що сталося неподобством.Уже наступного дня, 17-го грудня, о 7:30 Борис Карпус провів оперативну нараду біля ялинки з відповідальними за прикрашання дерева працівниками УЖК. Про що повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.«Прошу вибачення у жителів 5-го, 15-го та 6-го мікрорайонів за те оздоблення ялинки, яке було до сьогодні.Ще перед початком робочого дня я зібрав тут комунальників, які були причетні до прикрашання і зобов’язав негайно виправити ситуацію.Жителі цих мікрорайонів міста заслуговують на гарну, святкову ялинку. Водночас, прошу мешканців берегти декорації, які будуть встановлені», – сказав Борис Карпус.У межах 2-3 днів, зазначив мер, ялинку “переодягнуть” у більш святкове вбрання з додаванням ілюмінації, декору, аби створити атмосферу свята жителям.

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