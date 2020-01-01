вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО

«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
Міський голова Нововолинська Борис Карпус вибачився перед мешканцями мікрорайону, де прикрасили ялинку, повісивши м'які іграшки, що обурило людей. Дерево оздоблять по-іншому.

16-го грудня у фейсбуці в групі «Нововолинськ інфо» показали фото, як прикрасили ялинку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську. Мешканці міста негативно зреагували на повішені на дерево м’які дитячі іграшки, пише БУГ.

«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО


В той же вечір у коментарях міський голова Нововолинська написав, що розділяє обурення нововолинців й назвав те, що сталося неподобством.

«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО


Уже наступного дня, 17-го грудня, о 7:30 Борис Карпус провів оперативну нараду біля ялинки з відповідальними за прикрашання дерева працівниками УЖК. Про що повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

«Прошу вибачення у жителів 5-го, 15-го та 6-го мікрорайонів за те оздоблення ялинки, яке було до сьогодні.

Ще перед початком робочого дня я зібрав тут комунальників, які були причетні до прикрашання і зобов’язав негайно виправити ситуацію.

Жителі цих мікрорайонів міста заслуговують на гарну, святкову ялинку. Водночас, прошу мешканців берегти декорації, які будуть встановлені», – сказав Борис Карпус.



У межах 2-3 днів, зазначив мер, ялинку “переодягнуть” у більш святкове вбрання з додаванням ілюмінації, декору, аби створити атмосферу свята жителям.

«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, ялинка, м'які іграшки, Борис Карпус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Польщі арештували українця через подвійне вбивство, яке сталось 26 років тому
Сьогодні, 11:27
У Луцьку профспілкам не дали будувати навчально-методичний центр на Відродження
Сьогодні, 11:17
Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
Сьогодні, 11:03
Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
У місті на Волині молодик понищив вогники на ялинці. ВІДЕО У місті на Волині молодик понищив вогники на ялинці. ВІДЕО
09 грудень, 19:20
Новообраний міський голова Нововолинська показав скромну декларацію Новообраний міський голова Нововолинська показав скромну декларацію
05 грудень, 12:04
Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська Офіційні результати: Бориса Карпуса обрали мером Нововолинська
28 жовтень, 13:52
Епоха Сапожнікова закінчилася: мер, який 22 роки керував Нововолинськом, програв вибори Епоха Сапожнікова закінчилася: мер, який 22 роки керував Нововолинськом, програв вибори
26 жовтень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
«Неподобство»: після обурення людей ялинку у місті на Волині «переодягнуть». ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
У Польщі арештували українця через подвійне вбивство, яке сталось 26 років тому
Сьогодні, 11:27
 0
У Луцьку профспілкам не дали будувати навчально-методичний центр на Відродження
Сьогодні, 11:17
 0
Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8