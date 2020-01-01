На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19

Змінили підходи до тестування на коронавірус.Відповідне рішення прийняте 17 грудня керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Про це стало відомо під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС під керівництвом голови ОДАсьогодні, 18 грудня, інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Додають, що прийняття зазначеного рішення на державному рівні зумовлене тим, що наразі в Україні та області поряд із поширенням коронавірусної хвороби розвивається прогнозоване епідемічне захворювання на грип та ГРВІ. Відтак, тестування на COVID-19 потребує посиленого контролю та розширення контингенту осіб, які підлягають обов’язковому тестуванню.За словами директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, аналіз тестування громадян свідчить про те, що не завжди ПЛР-тестування робилося тим особам, які отримали позитивні тести, зроблені методом ІФА, а також особам, які були хворі на грип та ГРВІ. Відтак, з метою посилення роботи у цьому напрямку у всі лікувальні заклади області спрямоване вищезазначене рішення керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.Відтепер, відповідно до рішення № 157 «Про організацію тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2», розширюється контингент осіб, яким буде проводитися ПЛР-дослідження та швидкі тести на антиген COVID-19, результати яких отримують упродовж 15-30 хвилин.Зокрема, передбачається, що метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19 та буде здійснюватися таким особам:- з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 у випадку відсутності можливості проведення тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;- з ознаками ГРВІ у випадку відсутності можливості проведення тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;- з ознаками пневмонії у випадку відсутності можливості проведення тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;- з позитивним тестом на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, крім осіб, що відповідають підозрілому або ймовірному випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;- з ознаками імуносупресії у випадках госпіталізації;Орім того, проводитимуть тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 таким особам, незалежно від наявності у них декларації:- з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;- з ознаками інших ГРВІ;- з встановленим діагнозом пневмонії;- що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (не раніше ніж на 8 день після контакту);- що підлягають плановій госпіталізації;Також рекомендують при можливості проводити тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 здійснювати безпосередньо за місцем надання первинної медичної допомоги відразу при встановлені діагнозу ГРВІ та негоспітальної пневмонії в спеціально відведеному для цього місці, яке відповідає вимогам інфекційного контролю. При відсутності такої можливості забезпечити забір біологічного матеріалу за місцем проживання/перебування у наступних осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та з симптомами інших ГРВІ, незалежно від наявності у них декларації:- дітям віком до 10 років;- особам віком 65 та більше років;- особам з інвалідністю 1 та 2 групи;- особам, що не можуть самостійно пересуватись.У зазначеному вище рішенні передбачається, окрім іншого, й проведення закладами охорони здоров’я тестування медичних працівників, які мають контакт з пацієнтами, незалежно від рівня надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.Загалом, як зазначила Наталія Янко, протягом останніх семи днів в області тестуванням охоплено 138 осіб на 100 тис. населення (для порівняння, середній показник по Україні 139 на 100 тис. населення). Протягом останніх 4 тижнів поступово зменшувалась кількість направлень на проведення вірусологічних досліджень приблизно на 10% щотижня.На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 122 119 осіб, за останню добу – 1055, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 28, приватними лабораторіями – 53.Методом ІФА на COVID-19 проведено 102 448 обстежень, за останню добу – 801, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 763, приватними лабораторіями – 26.