Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО





Про це у своєму влозі повідомив президент Володимир Зеленський, - інформує



"Звичайно, в план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, українці. І ми робимо все, щоб вони це відчували", – розповів Зеленський.



За словами Зеленського, Міністерство охорони здоров'я вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають медики, військові, соціальні працівники, освітяни та люди старше 60 років.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про заплановану вакцинацію майже 21 мільйонів громадян, що складає 50% населення України.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна веде перемовини про постачання вакцини від COVID-19 з COVAX, за якою Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцини, однак якої саме - наразі не уточнюється.



Окрім того, уряд веде перемовини з обома лідерами: Pfizer та Moderna.



МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 коштом бюджету близько 21 мільйона українців, які входять до груп ризику.



Глобальна ініціатива COVAХ планує зробити перші поставки вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна вакцинуватиме жителів тимчасово окупованих територій України.Про це у своєму влозі повідомив президент Володимир Зеленський, - інформує Суспільне. "Звичайно, в план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, українці. І ми робимо все, щоб вони це відчували", – розповів Зеленський.За словами Зеленського, Міністерство охорони здоров'я вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають медики, військові, соціальні працівники, освітяни та люди старше 60 років.Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про заплановану вакцинацію майже 21 мільйонів громадян, що складає 50% населення України.Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна веде перемовини про постачання вакцини від COVID-19 з COVAX, за якою Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцини, однак якої саме - наразі не уточнюється.Окрім того, уряд веде перемовини з обома лідерами: Pfizer та Moderna.МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 коштом бюджету близько 21 мільйона українців, які входять до груп ризику.Глобальна ініціатива COVAХ планує зробити перші поставки вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.

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