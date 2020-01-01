Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
Україна вакцинуватиме жителів тимчасово окупованих територій України.
Про це у своєму влозі повідомив президент Володимир Зеленський, - інформує Суспільне.
"Звичайно, в план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, українці. І ми робимо все, щоб вони це відчували", – розповів Зеленський.
За словами Зеленського, Міністерство охорони здоров'я вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають медики, військові, соціальні працівники, освітяни та люди старше 60 років.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про заплановану вакцинацію майже 21 мільйонів громадян, що складає 50% населення України.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна веде перемовини про постачання вакцини від COVID-19 з COVAX, за якою Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцини, однак якої саме - наразі не уточнюється.
Окрім того, уряд веде перемовини з обома лідерами: Pfizer та Moderna.
МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 коштом бюджету близько 21 мільйона українців, які входять до груп ризику.
Глобальна ініціатива COVAХ планує зробити перші поставки вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.
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Про це у своєму влозі повідомив президент Володимир Зеленський, - інформує Суспільне.
"Звичайно, в план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, українці. І ми робимо все, щоб вони це відчували", – розповів Зеленський.
За словами Зеленського, Міністерство охорони здоров'я вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають медики, військові, соціальні працівники, освітяни та люди старше 60 років.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про заплановану вакцинацію майже 21 мільйонів громадян, що складає 50% населення України.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна веде перемовини про постачання вакцини від COVID-19 з COVAX, за якою Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцини, однак якої саме - наразі не уточнюється.
Окрім того, уряд веде перемовини з обома лідерами: Pfizer та Moderna.
МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 коштом бюджету близько 21 мільйона українців, які входять до груп ризику.
Глобальна ініціатива COVAХ планує зробити перші поставки вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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