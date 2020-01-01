«Не можна спокушати свою паству»: Епіфаній прокоментував скандал навколо норкової шуби Михаїла
Сьогодні, 14:30
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував скандал навколо випадку, коли на сесію Луцької міськради митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.
Про це йдеться у подкасті "Новое время", де зокрема розмірковували про духовенство, яке попри обітницю живе нескромно, пише Конкурент.
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"Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству", – зазначив Епіфаній.
Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.
"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.
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Про це йдеться у подкасті "Новое время", де зокрема розмірковували про духовенство, яке попри обітницю живе нескромно, пише Конкурент.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби
"Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству", – зазначив Епіфаній.
Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.
"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
тя морозів ще не спостерігалось, очевидно, профілактика від молі..
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