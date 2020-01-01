«Не можна спокушати свою паству»: Епіфаній прокоментував скандал навколо норкової шуби Михаїла

Епіфаній прокоментував скандал навколо випадку, коли на сесію Луцької міськради митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.



Про це йдеться у подкасті "Новое время", де зокрема розмірковували про духовенство, яке попри обітницю живе нескромно, пише



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"Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству", – зазначив Епіфаній.



Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.



"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Київський і всієї Українипрокоментував скандал навколо випадку, коли на сесію Луцької міськради митрополит Луцький і Волинськийприйшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.Про це йдеться у подкасті "Новое время", де зокрема розмірковували про духовенство, яке попри обітницю живе нескромно, пише Конкурент "Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству", – зазначив Епіфаній.Релігієзнавецьпояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва."Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.

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