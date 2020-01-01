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Волинянину за наркозлочини «світить» 10 років тюрми

Волинянину за наркозлочини «світить» 10 років тюрми
Через неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних речовин 44-річний житель Ковеля постане перед судом.

Про це повідомляє прессужба обласної прокуратури Волині.

Із березня по серпень 2020 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту чоловіком у Ковелі громадянам таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну. Нині волинянина обвинувачують у вчинені цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на сток від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Фото - ілюстративне

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Теги: наркотики, суд, Ковель
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