1000 доларів хабара: працівника поліції на Волині спіймали «на гарячому»

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції співробітника сектору кримінальної поліції Любомльського відділу поліції ГУ НП у Волинській області.Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Волинській області.За даними досудового слідства, поліцейський вимагав хабар від фігуранта кримінального провадження. За тисячу доларів США правоохоронець обіцяв чоловіку не передавати слідчому оперативну інформацію щодо спільників підозрюваного та його майна.Затримали зловмисника поруч із райвідділом поліції під час отримання хабара.Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до корупційного правопорушення.