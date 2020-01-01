У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, зранку (близько 9:00) 22 грудня на виїзді до дубнівського перехрестя зіткнулися Ford та Renault Laguna.



Водій Ford рухався головною дорогою, натомість кермувальник Renault Laguna намагався повернути з другорядної дороги, тож, не надавши пріоритету в русі водію Ford, допустив зіткнення.



У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Renault Laguna постраждала передня частина транспортного засобу і зірвало бампер, а у Ford зім'яло праву сторону транспортного засобу.



На місці працюють патрульні.



Унаслідок ДТП у заторі до перехрестя стоїть потік автомобілів.







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