У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО
Сьогодні, 09:34
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Глушець зіткнулися два автомобілі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, зранку (близько 9:00) 22 грудня на виїзді до дубнівського перехрестя зіткнулися Ford та Renault Laguna.
Водій Ford рухався головною дорогою, натомість кермувальник Renault Laguna намагався повернути з другорядної дороги, тож, не надавши пріоритету в русі водію Ford, допустив зіткнення.
У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Renault Laguna постраждала передня частина транспортного засобу і зірвало бампер, а у Ford зім'яло праву сторону транспортного засобу.
На місці працюють патрульні.
Унаслідок ДТП у заторі до перехрестя стоїть потік автомобілів.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, зранку (близько 9:00) 22 грудня на виїзді до дубнівського перехрестя зіткнулися Ford та Renault Laguna.
Водій Ford рухався головною дорогою, натомість кермувальник Renault Laguna намагався повернути з другорядної дороги, тож, не надавши пріоритету в русі водію Ford, допустив зіткнення.
У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Renault Laguna постраждала передня частина транспортного засобу і зірвало бампер, а у Ford зім'яло праву сторону транспортного засобу.
На місці працюють патрульні.
Унаслідок ДТП у заторі до перехрестя стоїть потік автомобілів.
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