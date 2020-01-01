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У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО

У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Глушець зіткнулися два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, зранку (близько 9:00) 22 грудня на виїзді до дубнівського перехрестя зіткнулися Ford та Renault Laguna.

Водій Ford рухався головною дорогою, натомість кермувальник Renault Laguna намагався повернути з другорядної дороги, тож, не надавши пріоритету в русі водію Ford, допустив зіткнення.

У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Renault Laguna постраждала передня частина транспортного засобу і зірвало бампер, а у Ford зім'яло праву сторону транспортного засобу.

На місці працюють патрульні.

Унаслідок ДТП у заторі до перехрестя стоїть потік автомобілів.


У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на перехресті утворився затор. ФОТО

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Теги: аварія, затор, Луцьк, перехрестя
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