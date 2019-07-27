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На українських дорогах хочуть заборонити рекламу

На українських дорогах хочуть заборонити рекламу
41 народний депутат пропонує парламенту заборонити розміщувати зовнішню рекламу на автомобільних дорогах, оскільки вона відволікає водіїв і спричиняє дорожньо-транспортні пригоди.

Відповідний законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах №4534 зареєстрований у Раді 22 грудня, - повідомляє Суспільне.

Тест проєкту закону поки що відсутній на сайті ВР. Його ініціаторами є заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, депутати Олександр Ткаченко, Галина Михайлюк, Сергій Литвиненко, Максим Павлюк, Сергій Бабак (всі — "Слуга народу") тощо.

"Яскрава реклама, як-от "Проголосуй за мене, бо я твій останній шанс", "Придбай мене, бо це вигідно", "Візьми кредит на вигідних умовах", "Грай-вигравай, завітай, зустрічай", "Бронюй, святкуй, купуй, скуштуй", "Підключись, закупись, подивись, просвітлись" тощо відвертає увагу водіїв, перешкоджає оцінці дорожньо-транспортної ситуації, що особливо погіршується через їхнє яскраве освітлення в темну пору доби", — пояснив причину законопроєкту його головний ініціатор Стефанчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, проєктом закону пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Нардеп зазначив, що в умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв лише загострюється.

Стефанчук стверджує, що Україна є одним із лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП.

"Лише впродовж 2019 року скоєно 160 675 ДТП, у яких загинуло 3 454 людини, ще 32 736 осіб травмовано. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 15–24 роки та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком 5–14 років", — написав депутат.

Стефанчук додав, що ухвалення запропонованих законопроєктом змін сприятиме підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України.

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Теги: дороги, реклама, Україна
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