На найбільшому залізничному вузлі Волині «загорілися» цистерни з пальним. ВІДЕО, ФОТО

23 грудня у місті Ковелі на Волині відбулися комплексні тактико-спеціальні навчання сил та формувань цивільного захисту щодо організації гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт.Навчання відбуваються на території станції Ковель ВП «Рівненська дирекція залізничних перевезень», - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.Участь у навчаннях узяли рятувальники Ковельського гарнізону Управління ДСНС у Волинській області, а також аварійні бригади служб екстреного реагування, персонал та адміністрація об’єкту. Вони відпрацювали алгоритм взаємодії на випадок пожежі на найбільшому залізничному вузлі Волинської області.За легендою навчань, на території станції трапилася розгерметизація однієї з цистерн вантажного поїзда, дизельне пальне розлилося і загорілося. Рятувальники 4-ї та 19 Державних пожежно-рятувальних частин м.Ковеля прибули за підвищеним номером виклику в режимі реального часу. На місці події створено штаб з ліквідації пожежі, визначено вирішальний напрямок ведення бойових дій. Рятувальники відпрацювали шляхи і способи прокладання рукавних ліній з урахуванням руху чи маневрування потягів, здійснили прокладання рукавних ліній під рейками у напрямку вагонів з нафтопродуктами, подали воду на гасіння пожежі, на захист особового складу, а також спеціальні пінні стволи за допомогою автодрабини на гасіння вогню і охолодження запірної армаратури, сусідніх цистерн для запобігання вибуху.Умовна пожежа розлитого дизельного палива успішно ліквідована за участю всіх служб міста та під керівництвом оперативного штабу, до складу якого увійшли посадові особи гарнізону служби «101», міськвиконкому, залізниці, інших служб екстреного реагування, що були залучені до ліквідації події.Завдяки проведенню таких навчань на залізниці рятувальники вдосконалили свої навики, детально вивчили оперативно-тактичну характеристику рухомого складу залізничного транспорту для успішного гасіння наслідків можливої аварії на залізниці.Усього в навчаннях взяли участь 30 працівників служб і формувань, залучені 4 одиниці техніки, у тому числі пожежний поїзд.