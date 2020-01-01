Розшукали безвісти зниклого 71-річного волинянина





Пр це повідомляє Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.



Нагадаємо, що 25 грудня 2020 року близько 16 години чоловік пішов із дому в м. Новолинськ та не повернувся.



У поліції повідомляють, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.



Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким способом долучилися до пошуків зниклого чоловіка.

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