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Розшукали безвісти зниклого 71-річного волинянина

Розшукали безвісти зниклого 71-річного волинянина
Волинські поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 71-річного Древінського Івана Миколайовича.

Пр це повідомляє Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, що 25 грудня 2020 року близько 16 години чоловік пішов із дому в м. Новолинськ та не повернувся.

У поліції повідомляють, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.

Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким способом долучилися до пошуків зниклого чоловіка.

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Теги: розшук, волинянин, поліція
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