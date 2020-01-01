Розшукали безвісти зниклого 71-річного волинянина
Сьогодні, 09:28
Волинські поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 71-річного Древінського Івана Миколайовича.
Пр це повідомляє Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.
Нагадаємо, що 25 грудня 2020 року близько 16 години чоловік пішов із дому в м. Новолинськ та не повернувся.
У поліції повідомляють, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким способом долучилися до пошуків зниклого чоловіка.
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Пр це повідомляє Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.
Нагадаємо, що 25 грудня 2020 року близько 16 години чоловік пішов із дому в м. Новолинськ та не повернувся.
У поліції повідомляють, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Також поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким способом долучилися до пошуків зниклого чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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