Де на Волині будуть відключати світло у понеділок, 28 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Турівка
с.Заболоття
2. ПЛ-0.4 Л-2
КТП-131 09:00-17:00 Кіоск Хліб с.Овадно вул. Травнева,
Покровська
3. ПЛ-0.4 Л-7 ТП-1 09:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" Володимир-Волинська філія Вагончик охорони вул.Цинкаловського 26, Володимир - Волинський агротехнічний коледж, Котельня вул. Віленська 15, Учбовий корпус №3 вул. Чернігівська, Гуртожиток 2вул. Чернігівська, ПП "Вікком" магазин
вул. Віленська 15, Райагропостач торгівельна база вул. Віленська 15, Тер. Центр соцобслуг. Пенсіонерів та непрацездат громадян міськвиконкому будинок престарілих
вул. Привокзальна 20 м.Володимир-Вол
ЖК «Віленський»
пров.Молодіжний
вул.Грушевського, Чернігівська, Віленська, Цинкаловського №25-29,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ЗТП-191 10:00-17:00 ФГ Гуліта с.Поромів
2. частково ПЛ-10кВ Л04-03 9:30-16:30 ФГ Агростиль,Зубр-1 с.Заболотці с.Заболотці вул.Уткіна частково, Франка.
с.Литовеж вул.Шевченка 53-126, Тиха.
3. ПЛ-0.4кВ Л-5 ЗТП-22 10:00-17:00 Амбулаторія, дит.садок с.Павлівка с.Павлівка вул.Шкільна 13-27,44-46, Колгоспна.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська
2. ПЛ-10 кВ Л-59-02 від ЗТП-11 до ЗТП-8 09:30 - 15:30 Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській та 8-го Березня, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОп Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул..Ковельська (частково), вул.8-го Березня, вул.Коніщука, вул.Кутова, вул.Лісна, вул.Набережна, пров.Коніщука, пров.Матросова,
пров.Набережний.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 17:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна
4. ЗТП-216 10:00 - 17:00 Нижній склад, Торговий Павільйон ФОП Колошук Ігор Федорович м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, пров.Торговий, вул.Ковельська (частково), вул.Матросова,
вул.Некрасова, пров.Ювілейний, вул..Пушкіна, пров. Пушкіна, пров.Кривий.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-180 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, вул.Ковельська (частково), пров.Першого Травня, пров.Низький
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-25 9:00-17:00
____ с.Борохів
вул.Миру,54-74/парні/,57,
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-161 9:00-17:00
____ с.Омельне
вул.Центральна,буд.25-57/непарні/, буд.34-52/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00
с. Острів – школа, клуб, медпункт
вул.Незалежності,2-78/парні/, с.Острів
с.Острів
вул.Незалежності, 1-78,
4 КТП-343 9:00-17:00
с. Жорнище – сільрада, церква
ФОП Булакевич М.Д. - магази с. Жорнище
вул. Центральна,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-533
9:00-17:00 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І м.Ковель вул..Холмська; вул..Данила Галицького,6А
2.
ПЛ-10кВ Л.89-01
( ТП-33; ТП-181; ТП-394; ТП-394; ТП-242; ТП-205; ТП-182; ТП-596; ТП-712; ТП-183; ТП-87; ТП-218; ТП-610; ТП-239; ТП-240; ТП-399 ) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С
ФО Лисюк В.О
Релігійна громада УПЦ с.Вербка
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФО Столярчук В.П
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М
Фо Столярчук Р.П
ФОП Янкель А.П
ФОП Місюра О.В
ФО Кіптик О.О
ФО Столярчук Р.П
ПП "Приватбуд"
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Святого Духа УПЦ КП
ФО Балецький С.Р
ФО Балак П.С
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.Білин
Дубівське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОПНаконечний П.М
ФОП Шворак П.Є
С ТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М
с. Білин
с.Колодниця
с.Бахів
с.Вербка
3. ПЛ-10кВ Л.16-02
(ЗТП-203; КТП-125) 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українська
залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" с.Радошин
Локачинський район
1. 9:00-17:00
ФОП Веремій с. Юнівка, вул. Центральна,
вул. Сарнівська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-31-01 ЛР-102 (КТП- 365, 567) 09:00 – 17:00 СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2. ПЛ-10 кВ Л-32-05 ЛР-191(КТП- 202, 290) 09:00 – 17:00 СГПП "Несвіч",
ПрАТ"Київстар"
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00 Лізгосп Гараж.Спорт Школа Військомат ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаФОП Зламанюк Марія Юріївна мЛюбомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня
2. КТП 478 10 00 -17 00 с Чмикос
3. ПЛ04кВ ЗТП 379 Л -15 10 00 -17 00 смт Шацьк вул Садова
4. ПЛ 10 кВ Л 58-09 Від оп № 27до ВН 293 9 00 -17 00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна ТОВ "Надія"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" Кафе Ля Страда м.Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,
Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
5. ПЛ 10 кВ Л 52-02 від ВН 256до КВН 22 10 00 -17 00 Д. садок с.Сильно .Школа с.Сильно. Клуб с.Сильно. м/п с.Сильно. ФОП Оксентюк Анатолій Данилович. ФОП Сиротюк Марія Володимирівна. ФОП Никитюк В.Ім/п с.ГуменціЦерква Коператив Масив Згорани с.ГуменціФОП Стукач М.Ф. Клуб,Бібліотека с.Крушинець .м/п с.Крушинець. Школа с.Крушинець. ФОП Сиротюк М.І. с.Крушинець,Сильно, Гуменці, частково Заболоття,
с.Згорани: ФОП Стукач М.Ф.
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція с. Бірки
Магазини
Бірківський старостинський округ
Пошта
Аптека
Клуб
Дитячий садок
Насосна станція с. Бихів
с. Бірки
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-8 ТП-53 9:00 - 17:00 Селищна Рада с. Благодатне
вул. В.Стуса, 2-16
вул. Східна, 7-23,10-28
вул. Ватутіна,
вул. Макаренко,
вул. Пархоменка 18-24
вул. Мічуріна, 1-7,19,2-4
вул. Вишнева
2. ПЛ-0.4 Л-5 ТП-47 9:00 - 17:00 ВГРЗ, «Волиньритуал» м. Нововолинськ
вул. Кримського,11-21,16-26
вул. Небесної Сотні, 32-36
вул. Княгині Ольги, 7
3. ПЛ-0.4 Л-2 ТП-24 9:00 - 17:00 м. Нововолинськ
вул. Лермонтова,
вул. Грінченка,
вул. Кримського 38, 82-92
4. КЛ-0.4 Л-23, Л-26
ТП-91 9:00 - 17:00 АТБ-Маркет
Ратнівський район
1. КТП-219 Л-3 9:30-17:00 с. Замшани
2. КТП-415 Л-1, 2 9:30-17:00 с. Тур
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 9:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2.
ПЛ-0,4 кВ ТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
4. КТП-3 Л-1
9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09
9:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7.
ЗТП-347 м.Рожище
9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8.
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
Старовижівський район
1. ЩТП-299 Л-1 09:00-16:00 с.Кримне вул 1 травня, Центральна
2. ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-14 10:00-16:00 Вишка мобільногозвязку Київстар с Ниці с.Соловї, Комарово- повністю, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-323 10:00-16:30 СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с.Купичів вул.Жебко, Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-25-04 від ПС до ЗТП-109
КТП-113
КТП-119
10:00-17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с.Блаженик вул.Володимирська, Ковпака
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» -ферма с.Дольськ
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-51 13:00-17:00 ТзОВ «Спартак» - забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Турівка
с.Заболоття
2. ПЛ-0.4 Л-2
КТП-131 09:00-17:00 Кіоск Хліб с.Овадно вул. Травнева,
Покровська
3. ПЛ-0.4 Л-7 ТП-1 09:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" Володимир-Волинська філія Вагончик охорони вул.Цинкаловського 26, Володимир - Волинський агротехнічний коледж, Котельня вул. Віленська 15, Учбовий корпус №3 вул. Чернігівська, Гуртожиток 2вул. Чернігівська, ПП "Вікком" магазин
вул. Віленська 15, Райагропостач торгівельна база вул. Віленська 15, Тер. Центр соцобслуг. Пенсіонерів та непрацездат громадян міськвиконкому будинок престарілих
вул. Привокзальна 20 м.Володимир-Вол
ЖК «Віленський»
пров.Молодіжний
вул.Грушевського, Чернігівська, Віленська, Цинкаловського №25-29,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ЗТП-191 10:00-17:00 ФГ Гуліта с.Поромів
2. частково ПЛ-10кВ Л04-03 9:30-16:30 ФГ Агростиль,Зубр-1 с.Заболотці с.Заболотці вул.Уткіна частково, Франка.
с.Литовеж вул.Шевченка 53-126, Тиха.
3. ПЛ-0.4кВ Л-5 ЗТП-22 10:00-17:00 Амбулаторія, дит.садок с.Павлівка с.Павлівка вул.Шкільна 13-27,44-46, Колгоспна.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська
2. ПЛ-10 кВ Л-59-02 від ЗТП-11 до ЗТП-8 09:30 - 15:30 Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській та 8-го Березня, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОп Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул..Ковельська (частково), вул.8-го Березня, вул.Коніщука, вул.Кутова, вул.Лісна, вул.Набережна, пров.Коніщука, пров.Матросова,
пров.Набережний.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 17:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна
4. ЗТП-216 10:00 - 17:00 Нижній склад, Торговий Павільйон ФОП Колошук Ігор Федорович м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, пров.Торговий, вул.Ковельська (частково), вул.Матросова,
вул.Некрасова, пров.Ювілейний, вул..Пушкіна, пров. Пушкіна, пров.Кривий.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-180 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, вул.Ковельська (частково), пров.Першого Травня, пров.Низький
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-25 9:00-17:00
____ с.Борохів
вул.Миру,54-74/парні/,57,
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-161 9:00-17:00
____ с.Омельне
вул.Центральна,буд.25-57/непарні/, буд.34-52/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00
с. Острів – школа, клуб, медпункт
вул.Незалежності,2-78/парні/, с.Острів
с.Острів
вул.Незалежності, 1-78,
4 КТП-343 9:00-17:00
с. Жорнище – сільрада, церква
ФОП Булакевич М.Д. - магази с. Жорнище
вул. Центральна,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-533
9:00-17:00 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І м.Ковель вул..Холмська; вул..Данила Галицького,6А
2.
ПЛ-10кВ Л.89-01
( ТП-33; ТП-181; ТП-394; ТП-394; ТП-242; ТП-205; ТП-182; ТП-596; ТП-712; ТП-183; ТП-87; ТП-218; ТП-610; ТП-239; ТП-240; ТП-399 ) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С
ФО Лисюк В.О
Релігійна громада УПЦ с.Вербка
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФО Столярчук В.П
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М
Фо Столярчук Р.П
ФОП Янкель А.П
ФОП Місюра О.В
ФО Кіптик О.О
ФО Столярчук Р.П
ПП "Приватбуд"
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Святого Духа УПЦ КП
ФО Балецький С.Р
ФО Балак П.С
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.Білин
Дубівське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОПНаконечний П.М
ФОП Шворак П.Є
С ТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М
с. Білин
с.Колодниця
с.Бахів
с.Вербка
3. ПЛ-10кВ Л.16-02
(ЗТП-203; КТП-125) 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українська
залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" с.Радошин
Локачинський район
1. 9:00-17:00
ФОП Веремій с. Юнівка, вул. Центральна,
вул. Сарнівська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-31-01 ЛР-102 (КТП- 365, 567) 09:00 – 17:00 СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2. ПЛ-10 кВ Л-32-05 ЛР-191(КТП- 202, 290) 09:00 – 17:00 СГПП "Несвіч",
ПрАТ"Київстар"
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00 Лізгосп Гараж.Спорт Школа Військомат ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаФОП Зламанюк Марія Юріївна мЛюбомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня
2. КТП 478 10 00 -17 00 с Чмикос
3. ПЛ04кВ ЗТП 379 Л -15 10 00 -17 00 смт Шацьк вул Садова
4. ПЛ 10 кВ Л 58-09 Від оп № 27до ВН 293 9 00 -17 00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна ТОВ "Надія"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" Кафе Ля Страда м.Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,
Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
5. ПЛ 10 кВ Л 52-02 від ВН 256до КВН 22 10 00 -17 00 Д. садок с.Сильно .Школа с.Сильно. Клуб с.Сильно. м/п с.Сильно. ФОП Оксентюк Анатолій Данилович. ФОП Сиротюк Марія Володимирівна. ФОП Никитюк В.Ім/п с.ГуменціЦерква Коператив Масив Згорани с.ГуменціФОП Стукач М.Ф. Клуб,Бібліотека с.Крушинець .м/п с.Крушинець. Школа с.Крушинець. ФОП Сиротюк М.І. с.Крушинець,Сильно, Гуменці, частково Заболоття,
с.Згорани: ФОП Стукач М.Ф.
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція с. Бірки
Магазини
Бірківський старостинський округ
Пошта
Аптека
Клуб
Дитячий садок
Насосна станція с. Бихів
с. Бірки
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-8 ТП-53 9:00 - 17:00 Селищна Рада с. Благодатне
вул. В.Стуса, 2-16
вул. Східна, 7-23,10-28
вул. Ватутіна,
вул. Макаренко,
вул. Пархоменка 18-24
вул. Мічуріна, 1-7,19,2-4
вул. Вишнева
2. ПЛ-0.4 Л-5 ТП-47 9:00 - 17:00 ВГРЗ, «Волиньритуал» м. Нововолинськ
вул. Кримського,11-21,16-26
вул. Небесної Сотні, 32-36
вул. Княгині Ольги, 7
3. ПЛ-0.4 Л-2 ТП-24 9:00 - 17:00 м. Нововолинськ
вул. Лермонтова,
вул. Грінченка,
вул. Кримського 38, 82-92
4. КЛ-0.4 Л-23, Л-26
ТП-91 9:00 - 17:00 АТБ-Маркет
Ратнівський район
1. КТП-219 Л-3 9:30-17:00 с. Замшани
2. КТП-415 Л-1, 2 9:30-17:00 с. Тур
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 9:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2.
ПЛ-0,4 кВ ТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
4. КТП-3 Л-1
9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09
9:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7.
ЗТП-347 м.Рожище
9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8.
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
Старовижівський район
1. ЩТП-299 Л-1 09:00-16:00 с.Кримне вул 1 травня, Центральна
2. ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-14 10:00-16:00 Вишка мобільногозвязку Київстар с Ниці с.Соловї, Комарово- повністю, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-323 10:00-16:30 СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с.Купичів вул.Жебко, Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-25-04 від ПС до ЗТП-109
КТП-113
КТП-119
10:00-17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с.Блаженик вул.Володимирська, Ковпака
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» -ферма с.Дольськ
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-51 13:00-17:00 ТзОВ «Спартак» - забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька
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