Де на Волині будуть відключати світло у понеділок, 28 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Турівкас.Заболоття2. ПЛ-0.4 Л-2КТП-131 09:00-17:00 Кіоск Хліб с.Овадно вул. Травнева,Покровська3. ПЛ-0.4 Л-7 ТП-1 09:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" Володимир-Волинська філія Вагончик охорони вул.Цинкаловського 26, Володимир - Волинський агротехнічний коледж, Котельня вул. Віленська 15, Учбовий корпус №3 вул. Чернігівська, Гуртожиток 2вул. Чернігівська, ПП "Вікком" магазинвул. Віленська 15, Райагропостач торгівельна база вул. Віленська 15, Тер. Центр соцобслуг. Пенсіонерів та непрацездат громадян міськвиконкому будинок престарілихвул. Привокзальна 20 м.Володимир-ВолЖК «Віленський»пров.Молодіжнийвул.Грушевського, Чернігівська, Віленська, Цинкаловського №25-29,Вимкнень споживачів не заплановано1. ЗТП-191 10:00-17:00 ФГ Гуліта с.Поромів2. частково ПЛ-10кВ Л04-03 9:30-16:30 ФГ Агростиль,Зубр-1 с.Заболотці с.Заболотці вул.Уткіна частково, Франка.с.Литовеж вул.Шевченка 53-126, Тиха.3. ПЛ-0.4кВ Л-5 ЗТП-22 10:00-17:00 Амбулаторія, дит.садок с.Павлівка с.Павлівка вул.Шкільна 13-27,44-46, Колгоспна.1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська2. ПЛ-10 кВ Л-59-02 від ЗТП-11 до ЗТП-8 09:30 - 15:30 Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській та 8-го Березня, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОп Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул..Ковельська (частково), вул.8-го Березня, вул.Коніщука, вул.Кутова, вул.Лісна, вул.Набережна, пров.Коніщука, пров.Матросова,пров.Набережний.3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 17:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна4. ЗТП-216 10:00 - 17:00 Нижній склад, Торговий Павільйон ФОП Колошук Ігор Федорович м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, пров.Торговий, вул.Ковельська (частково), вул.Матросова,вул.Некрасова, пров.Ювілейний, вул..Пушкіна, пров. Пушкіна, пров.Кривий.5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-180 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Торгова, вул.Ковельська (частково), пров.Першого Травня, пров.Низький1 ПЛ0,4 кВ від ТП-25 9:00-17:00____ с.Борохіввул.Миру,54-74/парні/,57,2 ПЛ0,4 кВ від ТП-161 9:00-17:00____ с.Омельневул.Центральна,буд.25-57/непарні/, буд.34-52/парні/,3 ПЛ0,4 кВ від ТП-460 9:00-17:00с. Острів – школа, клуб, медпунктвул.Незалежності,2-78/парні/, с.Острівс.Остріввул.Незалежності, 1-78,4 КТП-343 9:00-17:00с. Жорнище – сільрада, церкваФОП Булакевич М.Д. - магази с. Жорнищевул. Центральна,1.ПЛ-0,4кВ від КТП-5339:00-17:00 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиКовельське РЖКП №2ФОП Дерев 'янчук Г.І м.Ковель вул..Холмська; вул..Данила Галицького,6А2.ПЛ-10кВ Л.89-01( ТП-33; ТП-181; ТП-394; ТП-394; ТП-242; ТП-205; ТП-182; ТП-596; ТП-712; ТП-183; ТП-87; ТП-218; ТП-610; ТП-239; ТП-240; ТП-399 ) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.СФО Лисюк В.ОРелігійна громада УПЦ с.ВербкаКовельське МТМОПАТ "Укртелеком" Волинська філіяДубівська сільська радаФО Карпюк В.ВФОП Данилевич О.МФО Шворак Р.ГАТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФО Столярчук В.ПСТзОВ "Україна"ФО Солтис О.МФо Столярчук Р.ПФОП Янкель А.ПФОП Місюра О.ВФО Кіптик О.ОФО Столярчук Р.ППП "Приватбуд"Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРелігійна громада Святого Духа УПЦ КПФО Балецький С.РФО Балак П.СФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри Євангельської м. КовельСвято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.БілинДубівське споживче товариствоПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.МВолинська дирекція АТ"Укрпошта"ФОП Оніщук В.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОПНаконечний П.МФОП Шворак П.ЄС ТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.ВФО Матвійчук В.ВФОП Шворак П.ЄФОП Колотюк П.Мс. Білинс.Колодницяс.Бахівс.Вербка3. ПЛ-10кВ Л.16-02(ЗТП-203; КТП-125) 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українськазалізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" с.Радошин1. 9:00-17:00ФОП Веремій с. Юнівка, вул. Центральна,вул. СарнівськаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л-31-01 ЛР-102 (КТП- 365, 567) 09:00 – 17:00 СТ "Боголюби"(дачі),с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-112. ПЛ-10 кВ Л-32-05 ЛР-191(КТП- 202, 290) 09:00 – 17:00 СГПП "Несвіч",ПрАТ"Київстар"1. 10 00 -17 00 Лізгосп Гараж.Спорт Школа Військомат ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаФОП Зламанюк Марія Юріївна мЛюбомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня2. КТП 478 10 00 -17 00 с Чмикос3. ПЛ04кВ ЗТП 379 Л -15 10 00 -17 00 смт Шацьк вул Садова4. ПЛ 10 кВ Л 58-09 Від оп № 27до ВН 293 9 00 -17 00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна ТОВ "Надія"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" Кафе Ля Страда м.Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів5. ПЛ 10 кВ Л 52-02 від ВН 256до КВН 22 10 00 -17 00 Д. садок с.Сильно .Школа с.Сильно. Клуб с.Сильно. м/п с.Сильно. ФОП Оксентюк Анатолій Данилович. ФОП Сиротюк Марія Володимирівна. ФОП Никитюк В.Ім/п с.ГуменціЦерква Коператив Масив Згорани с.ГуменціФОП Стукач М.Ф. Клуб,Бібліотека с.Крушинець .м/п с.Крушинець. Школа с.Крушинець. ФОП Сиротюк М.І. с.Крушинець,Сильно, Гуменці, частково Заболоття,с.Згорани: ФОП Стукач М.Ф.1. 10:00-17:00Насосна станція с. БіркиМагазиниБірківський старостинський округПоштаАптекаКлубДитячий садокНасосна станція с. Бихівс. БіркиВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 Л-8 ТП-53 9:00 - 17:00 Селищна Рада с. Благодатневул. В.Стуса, 2-16вул. Східна, 7-23,10-28вул. Ватутіна,вул. Макаренко,вул. Пархоменка 18-24вул. Мічуріна, 1-7,19,2-4вул. Вишнева2. ПЛ-0.4 Л-5 ТП-47 9:00 - 17:00 ВГРЗ, «Волиньритуал» м. Нововолинськвул. Кримського,11-21,16-26вул. Небесної Сотні, 32-36вул. Княгині Ольги, 73. ПЛ-0.4 Л-2 ТП-24 9:00 - 17:00 м. Нововолинськвул. Лермонтова,вул. Грінченка,вул. Кримського 38, 82-924. КЛ-0.4 Л-23, Л-26ТП-91 9:00 - 17:00 АТБ-Маркет1. КТП-219 Л-3 9:30-17:00 с. Замшани2. КТП-415 Л-1, 2 9:30-17:00 с. Тур1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 9:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-172.ПЛ-0,4 кВ ТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна3. Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)4. КТП-3 Л-19:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 55. ПЛ-10кВ Л18-099:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,с.Дмитрівка вул.Молодіжнам.Рожище вул.Тичини,с.Кременець вул.Тиха6. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 477.ЗТП-347 м.Рожище9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки8.ПЛ-10кВ Л30-039:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,МолодіжнаНабережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,1. ЩТП-299 Л-1 09:00-16:00 с.Кримне вул 1 травня, Центральна2. ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-14 10:00-16:00 Вишка мобільногозвязку Київстар с Ниці с.Соловї, Комарово- повністю, хутір Заріка1. ПЛ-0,4кВКТП-323 10:00-16:30 СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с.Купичів вул.Жебко, Незалежності2. ПЛ-10кВ Л-25-04 від ПС до ЗТП-109КТП-113КТП-11910:00-17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин3. ПЛ-0,4кВКТП-300 10:00-15:30 ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с.Блаженик вул.Володимирська, Ковпака4. ПЛ-0,4кВКТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» -ферма с.Дольськ5. ПЛ-0,4кВКТП-51 13:00-17:00 ТзОВ «Спартак» - забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька