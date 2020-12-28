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На Волині жінка через ревнощі підпалила місце роботи своєї суперниці

На Волині жінка через ревнощі підпалила місце роботи своєї суперниці
Ревнива жінка у Володимир-Волинському районі помстилася суперниці підпалом місця її роботи. Злочин детально спланувала.

Про це «Княжий Град» дізнався з вироку Володимир-Волинського суду.

Так, 2-го травня о 3-тій годині ночі на ґрунті ревнощів та з ціллю помститись жінка прийшла до приміщення «Укрпошти» у селі Лудин, що у Володимир-Волинському районі, де працює суперниця.

Ревнивиця взяла два камені, які обмотала завчасно підготовленою тканиною, та облила бензином. Підпаливши тканину із замотаним камінням, кинула їх у вікно поштового відділення, які потрапили у середину приміщення та спричинили пожежу.

Внаслідок цього вигоріла частина приміщення та вогонь пошкодив майно Волинської дирекції AT «Укрпошта».

Підпалом жінка завдала матеріальної шкоди Волинській дирекції AT «Укрпошта» на загальну суму 9 128, 33 грн., а також – Устилузькій міській раді на загальну суму 19 438 грн.

Обвинувачена визнала себе у пред`явленому обвинуваченні винною повністю.

Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

Однак, її звільнили від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом двох років не вчинить нового.

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Теги: суд, ревнивиця, підпал
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