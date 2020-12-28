На Волині жінка через ревнощі підпалила місце роботи своєї суперниці
Сьогодні, 13:05
Ревнива жінка у Володимир-Волинському районі помстилася суперниці підпалом місця її роботи. Злочин детально спланувала.
Про це «Княжий Град» дізнався з вироку Володимир-Волинського суду.
Так, 2-го травня о 3-тій годині ночі на ґрунті ревнощів та з ціллю помститись жінка прийшла до приміщення «Укрпошти» у селі Лудин, що у Володимир-Волинському районі, де працює суперниця.
Ревнивиця взяла два камені, які обмотала завчасно підготовленою тканиною, та облила бензином. Підпаливши тканину із замотаним камінням, кинула їх у вікно поштового відділення, які потрапили у середину приміщення та спричинили пожежу.
Внаслідок цього вигоріла частина приміщення та вогонь пошкодив майно Волинської дирекції AT «Укрпошта».
Підпалом жінка завдала матеріальної шкоди Волинській дирекції AT «Укрпошта» на загальну суму 9 128, 33 грн., а також – Устилузькій міській раді на загальну суму 19 438 грн.
Обвинувачена визнала себе у пред`явленому обвинуваченні винною повністю.
Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
Однак, її звільнили від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом двох років не вчинить нового.
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Про це «Княжий Град» дізнався з вироку Володимир-Волинського суду.
Так, 2-го травня о 3-тій годині ночі на ґрунті ревнощів та з ціллю помститись жінка прийшла до приміщення «Укрпошти» у селі Лудин, що у Володимир-Волинському районі, де працює суперниця.
Ревнивиця взяла два камені, які обмотала завчасно підготовленою тканиною, та облила бензином. Підпаливши тканину із замотаним камінням, кинула їх у вікно поштового відділення, які потрапили у середину приміщення та спричинили пожежу.
Внаслідок цього вигоріла частина приміщення та вогонь пошкодив майно Волинської дирекції AT «Укрпошта».
Підпалом жінка завдала матеріальної шкоди Волинській дирекції AT «Укрпошта» на загальну суму 9 128, 33 грн., а також – Устилузькій міській раді на загальну суму 19 438 грн.
Обвинувачена визнала себе у пред`явленому обвинуваченні винною повністю.
Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
Однак, її звільнили від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом двох років не вчинить нового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині жінка через ревнощі підпалила місце роботи своєї суперниці
Сьогодні, 13:05