На Волині посадовця фіскальної служби затримали на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Затримали завідувача сектору власної безпеки ГУ ДФС в області на одержанні хабара в сумі 2000 доларів.
Слідство вважає, що правоохоронець вимагав від підприємця та його партнера ці кошти в якості щомісячної плати за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, - інформує пресслуба прокуратури Волині.
У ході досудового розслідування перевірятиметься причетність працівників слідчих підрозділів ГУ ДФС в області до вимагання неправомірної вигоди.
Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
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Слідство вважає, що правоохоронець вимагав від підприємця та його партнера ці кошти в якості щомісячної плати за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, - інформує пресслуба прокуратури Волині.
У ході досудового розслідування перевірятиметься причетність працівників слідчих підрозділів ГУ ДФС в області до вимагання неправомірної вигоди.
Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
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