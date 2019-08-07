На Волині посадовця фіскальної служби затримали на хабарі у 2000 доларів. ФОТО

Затримали завідувача сектору власної безпеки ГУ ДФС в області на одержанні хабара в сумі 2000 доларів.Слідство вважає, що правоохоронець вимагав від підприємця та його партнера ці кошти в якості щомісячної плати за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, - інформує пресслуба прокуратури Волині.У ході досудового розслідування перевірятиметься причетність працівників слідчих підрозділів ГУ ДФС в області до вимагання неправомірної вигоди.Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.