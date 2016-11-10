«Ми створюємо будівельну моду». ПІДСУМКОВЕ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ*





Журналістів місцевих видань запросили на пресконференцію, де директорАндрій Разумовський обіцяв підбити підсумки року. Проте спілкування переросло, швидше, в обговорення нових планів та ідей, яких в цій компанії - як завжди, багато. Що нового хочуть втілити у 2021 році - читайте в колективному інтерв’ю із журналістами “ВолиньPost”, “Волинських новин”, “Першого” та “Твого порталу”.



ПРО КАРАНТИН ТА ІНШІ НЮАНСИ 2020-ГО



Віта Сахнік: Як пандемія COVID-19 і карантин вплинули на вашу роботу?

А.Р.: На початку карантину ми зупиняли роботу буквально на два дні. В понеділок-вівторок не працювали, відпустили людей додому і абсолютно не розуміли, як надовго це затягнеться.

Але я поцікавився, якою є ситуація в інших містах. Виявилося, що вся Україна працювала. За винятком кількох фірм в Рівному і Львові, плюс – в Луцьку більшість будівельників таки не працювали. Я вирішив, що ми повинні повернутися до роботи і виконувати наші зобов’язання. Перед тими людьми, які купили в нас житло і перед тими, хто замовив в нас підрядні роботи.



Більше того – ми прийняли рішення зібрати всі ресурси і по максимуму спрямувати на наші об’єкти, щоб добудувати їх. Тому ми не просто не зупинилися, а навіть навпаки – добавили темп. Думаю, що це було найважливіше і найправильніше рішення цього року.







Анатолій Котлюк: Знаю, що на початку карантину вас попросили взятися за ремонт ковідного госпіталю в Боголюбах. Як відреагували працівники? Не було тих, хто відмовлявся?



А.Р.: Тоді люди були настільки залякані, що дійсно дехто боявся працювати в цьому госпіталі. Незважаючи на те, що це був звичайний корпус обласної лікарні, де ні на той час, ні до того не було ще жодного пацієнта з коронавірусом. Тому ми збирали добровольців серед наймолодших працівників. Тих, кому – 60+ і хто в групі ризику, не залучали.



Ми в швидкому темпі облаштували цей корпус. За цей час тут пролікувалося вже кілька тисяч хворих і мені приємно думати, що ми теж долучилися до такої доброї справи, яка спасла не одне життя.



ПРО «СТРУМОЧОК» І ДИВО-КОРАБЕЛЬ



Олександра Садова: Ви уже добудовуєте житловий комплекс



А.Р.: За час карантину ми продали всі котеджі і майже всі таунхауси, лишився тільки один (у ЖК «Струмочок» - 60 таунхаусів та 16 котеджів, – ред.). Попит на житло за містом дуже виріс.



Будівельні роботи в «Струмочку» майже завершені. Ми вже підвели газ до ділянки, уже є вода та каналізація, тому зараз займаємось розведенням комунікацій і приступаємо до благоустрою.



Ми вирішили підійти до питання комунікацій по-новому, такого ще ніхто на Волині не робив. Лічильники на газ та електрику будуть розміщені на спеціальних місцях, а не на стовпах чи фасадах. Це будуть повністю закриті щитки, від яких комунікації будуть йти під землю. Тобто на фасадах будинків не буде жовтих газових труб чи якихось дротів. Навіть в таких питаннях ми шукаємо нові сучасні підходи.







Людмила Яворська: Коли ви починали будувати житло типу таунхаусів, квадрахаусів – ці всі назви викликали здивування. Зараз таунхауси у Луцьку будує не одна компанія. Як ставитесь до такого наслідування?



А.Р.: «Інвестор» – це компанія, яка, без сумніву, створює будівельну моду в нашому місті. Сьогодні таунхауси не будує тільки лінивий. Але коли ми 7 років тому починали їх будувати, колеги-будівельники крутили біля скроні і казали, що я буду в них сам жити.



В принципі, в чомусь були праві, бо я справді і сам живу в «Струмочку»… Сьогодні ці колеги, які критикували мою ідею, теж будують таунхауси.



Ми не боїмося рухатись вперед і шукати нові прогресивні рішення. Хочу вам сьогодні показати, яким буде дитячий майданчик в «Струмочку».





Таким буде майбутній майданчик ЖК “Струмочок”



Загалом це буде велика зона відпочинку на чотири тисячі квадратних метрів. Це приблизно як десять скверів на Градному узвозі (цей сквер компанія спорудила у 2019 році поруч із кафе “Бенедикт” та магазином “WineTime”, – ред.). Ми вже маємо проект на цей майданчик, його вартість – трохи більше 3 мільйонів гривень.



Тут буде майданчик для гри в баскетбол і волейбол, кілька лаунж-зон із лавочками і кілька зон дитячого майданчика для різного віку. Одна із них формою нагадує корабель. На майданчиках будуть батути, труби і гірки для спуску, пісочниці з «екскаваторами», різні сучасні елементи для ігор. Такого майданчика в Луцьку точно ще не було. Це не є супер-дорого. Питання швидше не в грошах, які ми готові вкладати в дитячі майданчики, а в сучасних підходах та смаках.





Дитячий ігровий елемент, який буде на майданчику в “Струмочку”: дитина обертає колесо і утворюється водоспад







ПРО «АМСТЕРДАМ», ЗАМІННИК ЦЕГЛИ І НОВЕ ОПАЛЕННЯ



Анатолій Котлюк: Під час презентації ЖК «Амстердам» ви оголошували, що це – абсолютно новий проект, де використано багато інновацій. Розкажіть, яких саме?



А.Р.: Починаючи із «Амстердама», ми переходимо на монолітне будівництво з керамічних блоків. У порівнянні з бетонними блоками, це більш екологічний матеріал і за багатьма показниками навіть кращий за керамічну цеглу. Закордоном не будують з повнотілої цегли. У нас це такий собі пережиток з радянських часів. Тоді було багато цегельних заводів, вони перейшли нам у спадок, але їх ніхто не модернізує. Рано чи пізно в Україні теж перестануть будувати з цегли – це лише питання часу. Ми вирішили цей час не втрачати і вже використовувати більш сучасні формати. Моноліт дасть нам можливість перейти на зовсім інший рівень архітектури.





Олександра Садова: На якому етапі зараз будівництво «Амстердама»?



А.Р.: Ми вже забили фундаментні палі, будемо завершувати фундамент. Тоді почнемо «виганяти» каркас і цей етап буде дуже оперативним. Швидкі темпи будівництва – це ще один плюс моноліту.



Є ще одна особливість «Амстердаму», яка дозволила зробити цей житловий комплекс не схожим на усе, що будувалося до цього часу. Тут буде окрема модульна котельня. У підвалі буде встановлений котел та загальний тепловий пункт. Окремі ІТП будуть в кожній квартирі, що дозволить бачити та регулювати споживання теплової енергії, і управляти фактично з мобільного телефона. Для того, щоб ще зменшити витрати, на даху будуть встановлені сонячні колектори. Завдяки такому підходу вартість опалення квадратного метра буде меншою, ніж навіть при використанні автономного опалення.



Це одна з переваг. Інша – питання безпеки. Зараз будинок на 200 квартир – це будинок, де є 200 точок небезпеки. Яким би сучасним не був газовий котел, але газ – це все одно небезпечна річ. Тому наше рішення з окремою котельнею – дуже хороша і безпечна альтернатива.



І третя перевага – в будинку немає газових труб, ні зовні, ні всередині. Багато клієнтів скаржаться на те, що на кухні проходить газова труба і до неї повинен бути відкритий доступ. Постійно приходять з газових служб перевіряти труби, комин, котел… Усе це – непотрібне навантаження на мешканців, за яке, до того ж, треба платити.





Майбутній фасад ЖК “Амстердам”



Анатолій Котлюк: Не страшно бути першим в такому відповідальному питанні?



А.Р.: Хтось мусить бути першим. Колись в Луцьку був змонтований перший автономний котел, був утеплений фасад і вставлені пластикові вікна. У порівнянні з іншими будинками, які на той час будували з силікатної цегли з дерев’яними вікнами і де було централізоване опалення – це була справжня революція. А сьогодні це норма. Тому, думаю, своєю ідеєю збудувати окрему котельню ми народимо нову норму.



Надія Міщук: Типова проблема луцьких дитячих майданчиків в житлових комплексах – вони завжди по периметру обставлені автомобілями. Як в «Амстердамі» будуть облаштовані паркомісця?



А.Р.: В наших житлових комплексах проблем із паркуванням немає. Ще 5 років тому ми вирішили, що кожна квартира повинна мати окреме місце для паркування. Тому сьогодні для нас це вже очевидна річ і в питанні комфорту мешканців ми рухаємось далі. Наприклад, в «Амстердамі» хочемо зробити рецепцію та кімнату відпочинку.

Цими кроками ми не те, що намагаємось сказати: ми найкращі і найкрасивіші. Ми просто хочемо робити житло іншого ґатунку. І не словами, а практичними діями піднімати планку для житлової нерухомості Волині.







ПРО «СУПЕРНОВУ», ВЛАСНИЙ ДИТСАДОК І СПОКУСУ ДЛЯ ТУРИСТІВ



Людмила Яворська: Мені здається, що ринок житла – це досить консервативний ринок. Чи відразу люди сприймають нові ідеї «Інвестора»?



А.Р.: Напевно, про це найкраще говорять продажі. Буває, що до мене звертаються, щоб купити готову квартиру, але я пояснюю, що це нереально. Усе житло в нас розкуповують ще на етапі будівництва. Навіть ті квартири, які мешканці перепродують, продаються за кілька днів, а то й годин.



Крім того, показником є й те, що постійно зростає вартість нашого житла. Коли ми починали будувати «Супернову», ціна квадратного метра була 11 тисяч, а зараз – 19. Є випадки, коли мешканці перепродають квартири за набагато вищими цінами. Один з останніх прикладів – за 26 тисяч з квадратного метра.



Чому так? Не тільки через те, що хороша квартира і підходить планування. Через те, що є місця для паркування. Що вдало вибране розташування і велика прибудинкова територія. Через усі ті нюанси, які ми продумуємо, коли з’являється ідея нового житлового комплексу. Тому навіть якщо хтось не розуміє наших інновацій та задумів, обов’язково відчує їхні переваги, коли почне тут жити.







Олександра Садова: У «Супернові» вже збудовано 5 будинків і кілька під’їздів великого будинку. Що далі плануєте в цьому житловому комплексі?



А.Р.: У планах – збудувати тут найвищий будинок, який максимально можливо в Луцьку – на 12 чи 14 поверхів, якщо дозволить містобудівна документація. Дизайн будинку буде особливим, зараз ми його ще обговорюємо. Один із варіантів – це буде два під’їзди з максимальною кількістю поверхів, які будуть з’єднані 4-поверховим будинком.





Майбутній будинок “Супернови”. Так народжуються проекти



Також на території «Супернови» має бути власний дитячий садок. Спочатку ми його проектували поруч із великим будинком, але наші архітектори порадили змінити концепцію. Навколо ЖК – наскрізні проїзди, а біля ігрових майданчиків все-таки не повинно бути дороги. Тож дитсадок буде трохи осторонь і відокремлений.



Якщо говорити про інші плани, які стосуються «Супернови», ми мріємо навести лад в ботанічному саду, який поруч. Поставити лавки і ліхтарі, прибрати від сміття. Ми вже говорили про це із ректором ВНУ Анатолієм Цьосем (ботанічний сад – у користуванні університету, – ред.), і вже наступного року візьмемось за це.



Анатолій Котлюк: Можливо, плануєте на 14-поверховому будинку оглядовий майданчик?



А.Р.: Усі знають, які краєвиди відкриваються із «Супернови», тому, звичайно, ми цей момент упустити не можемо. З оглядового майданчика буде дуже гарна панорама на Старе місто, тому тут можна буде організувати і відпочинкову зону. Для зручності – можна зробити окремий ліфт.



Звичайно, територія житлового комплексу – закрита, але, думаю, можна буде організувати якусь співпрацю з управляючою компанією і проводити екскурсії. Для туристів це могла б бути дуже цікава локація.





Редактор “Твого порталу” Анатолій Котлюк та керівниця відділу продажів та маркетингу “Інвестора” Ірина Новосад







ПРО «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ» І ШИРШУ ГЕОГРАФІЮ

Людмила Яворська: Чи плануєте після «Паркового кварталу» ще будувати в Ковелі?



А.Р.: Сьогодні ми вже будуємо третій будинок «Паркового кварталу», який здамо наступного року. Але це точно не останній проект в Ковелі, оскільки там є попит на житло. Більше того, ми вже маємо ділянку і готуємо новий проект. Звичайно ж, з усіма нашими інноваціями та сучасними підходами.



Віта Сахнік: У вас є амбіції вийти на інші регіони і будувати не тільки на Волині?



А.Р.: Якщо буде така нагода, то не відмовимось. Але поки маємо добре опанувати такий процес, як електронна система управління проектами. Зараз ми вже над цим працюємо. Спеціальна програма повністю відтворює модель будинку, з комунікаціями, з детальними замірами, до яких є онлайн-доступ. Я, виконроб, дизайнер, архітектор, будь-хто з команди може зайти в програму і перевірити інформацію. Це дає можливість оперативно приймати рішення. Коли ми повністю опануємо таке проектне управління, тоді будувати в інших містах не буде проблемою.





Журналістка “Першого” Віта Сахнік, журналістка “ВолиньPost” Надія Міщук, журналістка Людмила Яворська



ПРО БУДИНОК-СЮРПРИЗ І МІСЬКУ РАДУ



Анатолій Котлюк: Ви згадували про те, як змінюються ціни на житло «Інвестора». Радите людям купувати квартири на етапі фундаментних робіт?



А.Р.: Не обов’язково. Кожен повинен купувати, як йому зручно. У нас зараз є новий проект, який ми робимо в якості експерименту. Це будинок на 6 квартир, які ми будемо продавати з ремонтом та повністю готовим інтер’єром. Люди зможуть купити квартиру, відразу туди заїхати і жити.



Серед тих, хто купує житло, є частина людей, які не готові жити в ремонті. Це непростий процес, який дуже втомлює. В першу чергу через те, що весь ринок ремонту – «чорний». Якщо зроблять якісь роботи неякісно чи допишуть вартість матеріалів – ніхто нічого не доведе.

У нас є більше можливостей організувати якісний ремонт за менші гроші, є багато партнерських домовленостей з виробниками, є професійні дизайнери. Ми точно зробимо сучасний гарний ремонт, яким будуть задоволені мешканці.







Віта Сахнік: На якому етапі цей проект?



А.Р.: Будинок вже збудований, переходимо до ремонту. Наступного року закінчимо і презентуємо в готовому вигляді. А поки - тримаємо в секреті навіть те, де цей будинок.



Ми пробуємо такий формат. Якщо буде користуватись попитом, то продовжимо будувати готові квартири з ремонтом.



Віта Сахнік: Як ви навчаєтесь? Де берете ідеї та інформацію про сучасні тенденції?



А.Р.: Минулого року я навчався в Києві управлінню будівельними проектами. Цю школу організували провідні київські забудовники. Це був дуже цікавий досвід. Ми обговорювали концепцію забудови. Обговорювали практичні кейси, наприклад – чому не можна на 4 поверсі офісного центру робити фуд-корт. Грубо кажучи, якщо ви хочете зробити фуд-корт на 200 місць, треба елементарно забезпечити поруч 200 паркомісць та можливість цим двом сотням людей в один час зайти і вийти з приміщення. Якщо це технічно зробити неможливо, ми отримаємо негативний результат і комерційна нерухомість не буде працювати.



Під час цього навчання ми спілкувалися з людьми, які будували Ocean Plaza і SkyMall (найпопулярніші торгово-розважальні центри Києва, – ред.). Представники DragonCapital (одна із найбільших інвестиційних компаній України, – ред.) розповідали, як оцінювати проекти, за якими коефіцієнтами.



Крім того, я спілкуюся з іншими забудовниками, їжджу до них на об’єкти.





Журналістка “Волинських новин” Олександра Садова, Анатолій Котлюк, Ірина Новосад



Анатолій Котлюк: Ви стали депутатом Луцької міської ради. Чи не заважає це бізнесу?



А.Р.: Я маю досвід в будівництві, розумію сучасну архітектуру міста і захотів поділитися цим досвідом. Було б непогано, якби наше місто змінилося, як змінюється житло «Інвестора».



А стосовно того, чи не заважає це бізнесу - я завжди був активним, долучався до різних соціальних проектів та ініціатив. Тому депутатська робота не є якимось новим навантаженням. Мені вистачає часу, як і раніше, і на роботу над поточними будівельними об’єктами, і на ідеї для нових проектів, і на громадську діяльність, частиною якої тепер є робота депутатом міської ради.



Людмила Яворська: Класичне запитання перед Новим роком: що побажаєте на наступний рік?



А.Р.: Пам’ятати, що всі ми – в одному човні, і якщо будемо разом злагоджено працювати – усі від того виграємо. Тому бажаю на наступний рік усім добра, взаємоповаги і підтримки одне від одного.





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В понеділок-вівторок не працювали, відпустили людей додому і абсолютно не розуміли, як надовго це затягнеться.Але я поцікавився, якою є ситуація в інших містах. Виявилося, що вся Україна працювала. За винятком кількох фірм в Рівному і Львові, плюс – в Луцьку більшість будівельників таки не працювали. Я вирішив, що ми повинні повернутися до роботи і виконувати наші зобов’язання. Перед тими людьми, які купили в нас житло і перед тими, хто замовив в нас підрядні роботи.Більше того – ми прийняли рішення зібрати всі ресурси і по максимуму спрямувати на наші об’єкти, щоб добудувати їх. Тому ми не просто не зупинилися, а навіть навпаки – добавили темп. Думаю, що це було найважливіше і найправильніше рішення цього року.Тоді люди були настільки залякані, що дійсно дехто боявся працювати в цьому госпіталі. Незважаючи на те, що це був звичайний корпус обласної лікарні, де ні на той час, ні до того не було ще жодного пацієнта з коронавірусом. Тому ми збирали добровольців серед наймолодших працівників. Тих, кому – 60+ і хто в групі ризику, не залучали.Ми в швидкому темпі облаштували цей корпус. За цей час тут пролікувалося вже кілька тисяч хворих і мені приємно думати, що ми теж долучилися до такої доброї справи, яка спасла не одне життя.Ви уже добудовуєте житловий комплекс «Струмочок» - це містечко з котеджів і таунхаусів. Скажіть, чи плануєте надалі комплекси з таким типом житла?За час карантину ми продали всі котеджі і майже всі таунхауси, лишився тільки один (). Попит на житло за містом дуже виріс.Будівельні роботи в «Струмочку» майже завершені. Ми вже підвели газ до ділянки, уже є вода та каналізація, тому зараз займаємось розведенням комунікацій і приступаємо до благоустрою.Ми вирішили підійти до питання комунікацій по-новому, такого ще ніхто на Волині не робив. Лічильники на газ та електрику будуть розміщені на спеціальних місцях, а не на стовпах чи фасадах. Це будуть повністю закриті щитки, від яких комунікації будуть йти під землю. Тобто на фасадах будинків не буде жовтих газових труб чи якихось дротів. Навіть в таких питаннях ми шукаємо нові сучасні підходи.«Інвестор» – це компанія, яка, без сумніву, створює будівельну моду в нашому місті. Сьогодні таунхауси не будує тільки лінивий. Але коли ми 7 років тому починали їх будувати, колеги-будівельники крутили біля скроні і казали, що я буду в них сам жити.В принципі, в чомусь були праві, бо я справді і сам живу в «Струмочку»… Сьогодні ці колеги, які критикували мою ідею, теж будують таунхауси.Ми не боїмося рухатись вперед і шукати нові прогресивні рішення. Хочу вам сьогодні показати, яким буде дитячий майданчик в «Струмочку».Загалом це буде велика зона відпочинку на чотири тисячі квадратних метрів. Це приблизно як десять скверів на Градному узвозі (). Ми вже маємо проект на цей майданчик, його вартість – трохи більше 3 мільйонів гривень.Тут буде майданчик для гри в баскетбол і волейбол, кілька лаунж-зон із лавочками і кілька зон дитячого майданчика для різного віку. Одна із них формою нагадує корабель. На майданчиках будуть батути, труби і гірки для спуску, пісочниці з «екскаваторами», різні сучасні елементи для ігор. Такого майданчика в Луцьку точно ще не було. Це не є супер-дорого. Питання швидше не в грошах, які ми готові вкладати в дитячі майданчики, а в сучасних підходах та смаках.Починаючи із «Амстердама», ми переходимо на монолітне будівництво з керамічних блоків. У порівнянні з бетонними блоками, це більш екологічний матеріал і за багатьма показниками навіть кращий за керамічну цеглу. Закордоном не будують з повнотілої цегли. У нас це такий собі пережиток з радянських часів. Тоді було багато цегельних заводів, вони перейшли нам у спадок, але їх ніхто не модернізує. Рано чи пізно в Україні теж перестануть будувати з цегли – це лише питання часу. Ми вирішили цей час не втрачати і вже використовувати більш сучасні формати. Моноліт дасть нам можливість перейти на зовсім інший рівень архітектури.Ми вже забили фундаментні палі, будемо завершувати фундамент. Тоді почнемо «виганяти» каркас і цей етап буде дуже оперативним. Швидкі темпи будівництва – це ще один плюс моноліту.Є ще одна особливість «Амстердаму», яка дозволила зробити цей житловий комплекс не схожим на усе, що будувалося до цього часу. Тут буде окрема модульна котельня. У підвалі буде встановлений котел та загальний тепловий пункт. Окремі ІТП будуть в кожній квартирі, що дозволить бачити та регулювати споживання теплової енергії, і управляти фактично з мобільного телефона. Для того, щоб ще зменшити витрати, на даху будуть встановлені сонячні колектори. Завдяки такому підходу вартість опалення квадратного метра буде меншою, ніж навіть при використанні автономного опалення.Це одна з переваг. Інша – питання безпеки. Зараз будинок на 200 квартир – це будинок, де є 200 точок небезпеки. Яким би сучасним не був газовий котел, але газ – це все одно небезпечна річ. Тому наше рішення з окремою котельнею – дуже хороша і безпечна альтернатива.І третя перевага – в будинку немає газових труб, ні зовні, ні всередині. Багато клієнтів скаржаться на те, що на кухні проходить газова труба і до неї повинен бути відкритий доступ. Постійно приходять з газових служб перевіряти труби, комин, котел… Усе це – непотрібне навантаження на мешканців, за яке, до того ж, треба платити.Хтось мусить бути першим. Колись в Луцьку був змонтований перший автономний котел, був утеплений фасад і вставлені пластикові вікна. У порівнянні з іншими будинками, які на той час будували з силікатної цегли з дерев’яними вікнами і де було централізоване опалення – це була справжня революція. А сьогодні це норма. Тому, думаю, своєю ідеєю збудувати окрему котельню ми народимо нову норму.В наших житлових комплексах проблем із паркуванням немає. Ще 5 років тому ми вирішили, що кожна квартира повинна мати окреме місце для паркування. Тому сьогодні для нас це вже очевидна річ і в питанні комфорту мешканців ми рухаємось далі. Наприклад, в «Амстердамі» хочемо зробити рецепцію та кімнату відпочинку.Цими кроками ми не те, що намагаємось сказати: ми найкращі і найкрасивіші. Ми просто хочемо робити житло іншого ґатунку. І не словами, а практичними діями піднімати планку для житлової нерухомості Волині.Напевно, про це найкраще говорять продажі. Буває, що до мене звертаються, щоб купити готову квартиру, але я пояснюю, що це нереально. Усе житло в нас розкуповують ще на етапі будівництва. Навіть ті квартири, які мешканці перепродують, продаються за кілька днів, а то й годин.Крім того, показником є й те, що постійно зростає вартість нашого житла. Коли ми починали будувати, ціна квадратного метра була 11 тисяч, а зараз – 19. Є випадки, коли мешканці перепродають квартири за набагато вищими цінами. Один з останніх прикладів – за 26 тисяч з квадратного метра.Чому так? Не тільки через те, що хороша квартира і підходить планування. Через те, що є місця для паркування. Що вдало вибране розташування і велика прибудинкова територія. Через усі ті нюанси, які ми продумуємо, коли з’являється ідея нового житлового комплексу. Тому навіть якщо хтось не розуміє наших інновацій та задумів, обов’язково відчує їхні переваги, коли почне тут жити.У планах – збудувати тут найвищий будинок, який максимально можливо в Луцьку – на 12 чи 14 поверхів, якщо дозволить містобудівна документація. Дизайн будинку буде особливим, зараз ми його ще обговорюємо. Один із варіантів – це буде два під’їзди з максимальною кількістю поверхів, які будуть з’єднані 4-поверховим будинком.Також на території «Супернови» має бути власний дитячий садок. Спочатку ми його проектували поруч із великим будинком, але наші архітектори порадили змінити концепцію. Навколо ЖК – наскрізні проїзди, а біля ігрових майданчиків все-таки не повинно бути дороги. Тож дитсадок буде трохи осторонь і відокремлений.Якщо говорити про інші плани, які стосуються «Супернови», ми мріємо навести лад в ботанічному саду, який поруч. Поставити лавки і ліхтарі, прибрати від сміття. Ми вже говорили про це із ректором ВНУ), і вже наступного року візьмемось за це.Усі знають, які краєвиди відкриваються із «Супернови», тому, звичайно, ми цей момент упустити не можемо. З оглядового майданчика буде дуже гарна панорама на Старе місто, тому тут можна буде організувати і відпочинкову зону. Для зручності – можна зробити окремий ліфт.Звичайно, територія житлового комплексу – закрита, але, думаю, можна буде організувати якусь співпрацю з управляючою компанією і проводити екскурсії. Для туристів це могла б бути дуже цікава локація.Сьогодні ми вже будуємо третій будинок «Паркового кварталу», який здамо наступного року. Але це точно не останній проект в Ковелі, оскільки там є попит на житло. Більше того, ми вже маємо ділянку і готуємо новий проект. Звичайно ж, з усіма нашими інноваціями та сучасними підходами.Якщо буде така нагода, то не відмовимось. Але поки маємо добре опанувати такий процес, як електронна система управління проектами. Зараз ми вже над цим працюємо. Спеціальна програма повністю відтворює модель будинку, з комунікаціями, з детальними замірами, до яких є онлайн-доступ. Я, виконроб, дизайнер, архітектор, будь-хто з команди може зайти в програму і перевірити інформацію. Це дає можливість оперативно приймати рішення. Коли ми повністю опануємо таке проектне управління, тоді будувати в інших містах не буде проблемою.Не обов’язково. Кожен повинен купувати, як йому зручно. У нас зараз є новий проект, який ми робимо в якості експерименту. Це будинок на 6 квартир, які ми будемо продавати з ремонтом та повністю готовим інтер’єром. Люди зможуть купити квартиру, відразу туди заїхати і жити.Серед тих, хто купує житло, є частина людей, які не готові жити в ремонті. Це непростий процес, який дуже втомлює. В першу чергу через те, що весь ринок ремонту – «чорний». Якщо зроблять якісь роботи неякісно чи допишуть вартість матеріалів – ніхто нічого не доведе.У нас є більше можливостей організувати якісний ремонт за менші гроші, є багато партнерських домовленостей з виробниками, є професійні дизайнери. Ми точно зробимо сучасний гарний ремонт, яким будуть задоволені мешканці.Будинок вже збудований, переходимо до ремонту. Наступного року закінчимо і презентуємо в готовому вигляді. А поки - тримаємо в секреті навіть те, де цей будинок.Ми пробуємо такий формат. Якщо буде користуватись попитом, то продовжимо будувати готові квартири з ремонтом.Минулого року я навчався в Києві управлінню будівельними проектами. Цю школу організували провідні київські забудовники. Це був дуже цікавий досвід. Ми обговорювали концепцію забудови. Обговорювали практичні кейси, наприклад – чому не можна на 4 поверсі офісного центру робити фуд-корт. Грубо кажучи, якщо ви хочете зробити фуд-корт на 200 місць, треба елементарно забезпечити поруч 200 паркомісць та можливість цим двом сотням людей в один час зайти і вийти з приміщення. Якщо це технічно зробити неможливо, ми отримаємо негативний результат і комерційна нерухомість не буде працювати.Під час цього навчання ми спілкувалися з людьми, які будували Ocean Plaza і SkyMall (). Представники DragonCapital () розповідали, як оцінювати проекти, за якими коефіцієнтами.Крім того, я спілкуюся з іншими забудовниками, їжджу до них на об’єкти.Я маю досвід в будівництві, розумію сучасну архітектуру міста і захотів поділитися цим досвідом. Було б непогано, якби наше місто змінилося, як змінюється житло «Інвестора».А стосовно того, чи не заважає це бізнесу - я завжди був активним, долучався до різних соціальних проектів та ініціатив. Тому депутатська робота не є якимось новим навантаженням. Мені вистачає часу, як і раніше, і на роботу над поточними будівельними об’єктами, і на ідеї для нових проектів, і на громадську діяльність, частиною якої тепер є робота депутатом міської ради.Пам’ятати, що всі ми – в одному човні, і якщо будемо разом злагоджено працювати – усі від того виграємо. Тому бажаю на наступний рік усім добра, взаємоповаги і підтримки одне від одного.

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